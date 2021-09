20-lecie "Newsweeka". Tomasz Lis: byliśmy na tej samej porodówce

Tygodnik "Newsweek" obchodzi w tym roku dwudziestolecie powstania. O rocznicy opowiadał w porannym paśmie TVN24 redaktor naczelny magazynu, Tomasz Lis. - Tak jak wy byliśmy na tej samej porodówce - zwrócił się do prowadzącego w studiu. Nawiązał tu do obchodzonego również w tym roku dwudziestolecia stacji TVN24 .

- Chciałbym, żeby było pismem ukazującym się w normalniejszym kraju - powiedział. - Piękny kraj, ale nie do końca zupełnie normalne państwo, bo państwo, w którym przez ostatnie sześć, osiem tygodni zastanawiamy się, czy władza nie zniszczy wielkiej stacji telewizyjnej, to nie jest całkowicie normalne państwo - wytłumaczył, nawiązując do tak zwanego lex anty-TVN. - Chciałbym, żeby "Newsweek" żył w bardziej spokojnych czasach - podsumował, choć zauważył przy tym, że "spokój nie do końca sprzyja dziennikarstwu".