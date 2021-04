"Mamy wiele przykładów orzeczeń, gdzie czuć wpływ władzy politycznej"

Trybunał Konstytucyjny podziękował rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi za dalszą służbę, wydając wyrok zgodnie z oczekiwaniami rządzących - co ostatnimi laty jest zresztą stałą praktyką. - U nas następuje "atrapizacja". Mamy takie orzeczenia, "atrapizację" Trybunału Konstytucyjnego - mówi profesor Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była rzecznik praw obywatelskich.

O niezależność Trybunału Konstytucyjnego od polityków dziennikarze "Polski i Świata" zapytali pięciu jego sędziów w stanie spoczynku - wybranych w różnych latach, przez różne ugrupowania, w tym to rządzące dzisiaj, które pięć lat temu swoje rządy rozpoczęło właśnie od zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Najważniejszymi z punktu widzenia ustroju państwa i samych polityków wyroki Trybunału z ostatnich lat - wątpliwości co prezydenckiego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego jeszcze przed prawomocnym wyrokiem, legalności nowej - wybranej po zmianach PiS w całości przez polityków - Krajowej Rady Sądownictwa, rzekomego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem w sprawie prawidłowości wyboru sędziów przez wspomnianą nową KRS, a także wątpliwości dotyczące kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, były rozstrzygane na korzyść rządzących.

"Wyroki Trybunału w sprawach politycznych w stu procentach przewidywalne"

To sędziowie Trybunału na wniosek polityków PiS, a nie sami politycy zmienili funkcjonujący od prawie trzech dekad tak zwany "kompromis aborcyjny". Zawsze wzbudzająca kontrowersje sprawa aborcji niejednokrotnie wcześniej trafiała do Sejmu, ale nie było woli by się nią zająć.