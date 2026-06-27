Polska Strażacy pomagają zwierzętom w trakcie upałów. Polali schronisko Kuba Koprzywa |

Strażacy OSP "Przylep" polewają schronisko dla zwierząt Źródło wideo: OSP Przylep Źródło zdj. gł.: OSP KSRG "Przylep" w Zielonej Górze/Facebook

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Strażacy OSP "Przylep" z Zielonej Góry wspólnie z OSP Stary Kisielin i OSP Zawada od rana pomagają zwierzętom przetrwać upalny czas. Polewali schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, aby ulżyć zwierzakom podczas piekielnych temperatur, które przechodzą przez Polskę.

Strażacy OSP "Przylep" polewają schronisko dla zwierząt Źródło zdjęcia: OSP KSRG "Przylep" w Zielonej Górze/Facebook

"Bardzo serdecznie dziękujemy braci strażackiej za poświęcony czas i pomoc zwierzakom przetrwać ten trudny weekend" - czytamy na profilu strażków ochotników.

Upały w Polsce

Do Polski dotarła fala upałów. Przed ekstremalnymi temperaturami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu regionach obowiązują alarmy IMGW trzeciego stopnia. Przebywania na słońcu w całej Polsce odradza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Damiana Zdonka, synoptyka tvnmeteo.pl, temperatura maksymalna w sobotę ma wynieść od 31-32 stopni na Suwalszczyźnie, przez 35-36 stopni w centralnej Polsce, po 38-39 stopni na Ziemi Lubuskiej. Jeszcze większy upał ma być w niedzielę, miejscami termometry mogą pokazać nawet 40-42 stopnie.

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