Strażacy pomagają zwierzętom w trakcie upałów. Polali schronisko
Strażacy OSP "Przylep" z Zielonej Góry wspólnie z OSP Stary Kisielin i OSP Zawada od rana pomagają zwierzętom przetrwać upalny czas. Polewali schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, aby ulżyć zwierzakom podczas piekielnych temperatur, które przechodzą przez Polskę.
"Bardzo serdecznie dziękujemy braci strażackiej za poświęcony czas i pomoc zwierzakom przetrwać ten trudny weekend" - czytamy na profilu strażków ochotników.
Upały w Polsce
Do Polski dotarła fala upałów. Przed ekstremalnymi temperaturami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu regionach obowiązują alarmy IMGW trzeciego stopnia. Przebywania na słońcu w całej Polsce odradza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.
Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Damiana Zdonka, synoptyka tvnmeteo.pl, temperatura maksymalna w sobotę ma wynieść od 31-32 stopni na Suwalszczyźnie, przez 35-36 stopni w centralnej Polsce, po 38-39 stopni na Ziemi Lubuskiej. Jeszcze większy upał ma być w niedzielę, miejscami termometry mogą pokazać nawet 40-42 stopnie.