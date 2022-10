"Financial Times" o kolejnych zagrożonych unijnych środkach dla Polski

Instytucje Unii Europejskiej są gotowe, by zamrozić środki na pomoc regionalną dla Polski w związku z obawami o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Gazeta zaznacza że w ramach wsparcia z funduszy spójności Polska miała otrzymać 76,5 miliardów euro w latach 2021-2027.

Według "Financial Times", który powołuje się na urzędników zaznajomionych ze sprawą, nieprzestrzeganie przez polski rząd kluczowych dla Unii Europejskiej wymogów w zakresie praw podstawowych oznacza, że większość środków dla Polski w ramach nowej rudny wypłat z polityki spójności, zostanie wstrzymana przez Komisję Europejską do czasu rozwiązania spornych kwestii.

W ocenie dziennika, zamrożenie środków "zwiększa stawkę finansową" w trwającym od lat konflikcie prawnym między europejskimi instytucjami a rządzącym Prawem i Sprawiedliwością. Spór - wyjaśnia "Financial Times" - koncentruje się na podporzadkowaniu sądownictwa władzy wykonawczej w Polsce oraz na tym, jak bardzo polskie władze będą musiały poluzować kontrolę nad sądami, by spełnić wymogi unijnego prawa.

"Fundusze spójności są jak tlen"

Brytyjska gazeta odnotowuje, że polski rząd stara się także przekonać Komisję Europejską do wypłat środków z Funduszu Odbudowy, które to również zostały zablokowane w związku z naruszeniami praworządności. Przy tej okazji "Financial Times" opisuje niedawną zmianę na stanowisku polskiego ministra do spraw europejskich. Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpił na tej funkcji Konrada Szymańskiego, "postrzeganego w Brukseli jako koncyliacyjny doradca premiera Mateusza Morawieckiego".