Domański znów pisze do PKW. Chodzi o pieniądze dla PiS

Minister finansów Andrzej Domański skierował w poniedziałek do Państwowej Komisji Wyborczej kolejne pismo w sprawie wykładni uchwały dotyczącej wypłaty pieniędzy dla PiS. Według niego zwłoka Komisji w wyjaśnieniu uchwały "może budzić niepokój", bowiem od czasu skierowania poprzedniego wniosku "upłynął już ponad miesiąc, w którym PKW obradowała trzykrotnie". Jednak wyjaśnienia PKW nie wpłynęły do resortu.

"Dziś skierowałem kolejne pismo do PKW. Oczekuję na udzielenie wyjaśnień dotyczących wewnętrznie sprzecznej Uchwały, stosownie do wniosku z 8 stycznia 2024 roku" - poinformował Domański we wpisie na X. Opublikował przy tym treść złożonego pisma. Wskazał, że do dnia sporządzenia tego dokumentu wyjaśnienia PKW nie wpłynęły do resortu.