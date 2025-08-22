Tusk "zapomniał o istnieniu" Błaszczaka

"Pan Błaszczak twierdzi, że akt oskarżenia wobec niego to 'zemsta Tuska'. To nieprawda. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o pańskim istnieniu. Jestem skoncentrowany na poważnych sprawach" - napisał premier w serwisie X.
Akt oskarżenia wobec Błaszczaka
Tusk odniósł się w ten sposób do komentarza Błaszczaka na temat skierowanego przeciwko byłemu szefowi MON aktu oskarżenia. "To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu" - napisał Błaszczak.
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi, Sławomirowi Cenckiewiczowi oraz dwójce byłych współpracowników byłego szefa MON. Sprawa dotyczy ujawnienia w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego Polski "Warta".
Prokurator oskarżył Błaszczaka o to, że podczas pełnienia funkcji ministra obrony narodowej pod koniec lipca 2023 roku przekroczył on swoje uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii PiS. Miało to polegać na odtajnieniu fragmentów dokumentów, między innymi planu użycia Sił Zbrojnych "Warta".
W ocenie śledczych były szef MON "działał na szkodę interesu publicznego oraz spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".
