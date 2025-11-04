Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Tusk miał postawić ultimatum. Wiceminister: premier powiedział jasno

Donald Tusk
Marchewka: premier oczekuje bardzo zdecydowanych działań w sprawie działki pod CPK
Źródło: TVN24
- Premier Donald Tusk powiedział jasno, że sprawa musi zostać jak najszybciej rozwiązana - wyjawił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Szef rządu miał postawić ministrom we wtorek ultimatum w sprawie działki pod CPK.

Według informacji Onetu premier Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu miał postawić ultimatum w sprawie "publicznych przepychanek" między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i zarządem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w sprawie wyjaśnienia przyszłości działki pod CPK. Została ona sprzedana w 2023 r. przez KOWR, na krótko przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

"Premier zagroził, że jeżeli publiczne kłótnie nie ustaną, to każe zdymisjonować kierownictwo KOWR. Swoje słowa skierował m.in. do przedstawicieli ministerstwa rolnictwa i ministerstwa infrastruktury, które jest odpowiedzialne za CPK" - napisał portal.

Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę
Dymisje na stanowiskach kierowniczych w KOWR. Mamy listę

Ultimatum Tuska? "Premier w sprawie działki pod CPK powiedział jasno"

O ultimatum premiera pytany był w "Faktach po Faktach" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Premier oczekuje bardzo zdecydowanych działań w tym zakresie, dlatego że to, z czym mieliśmy do czynienia, z aferą dwutygodniowego rządu PiS, pokazuje jasno, że sprawa musi zostać jak najszybciej rozliczona - mówił.

Ocenił, że w Prawie i Sprawiedliwości "tyle opowiadali o wielkim projekcie CPK, a dwutygodniowy rząd był im potrzebny po to, żeby dokończyć drobne interesiki".

Dopytywany raz jeszcze, czy padło ultimatum ze strony Donalda Tuska, Marchewka odparł, iż "pan premier powiedział jasno, że sprawa musi zostać jak najszybciej rozwiązana".

- To jest afera poprzedniego rządu, PiS. Oni się do niczego nigdy nie będą przyznawać - skwitował.

Podkreślił, że "decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane jak najszybciej". - Przez ostatnie miesiące prowadzone były bardzo szeroko zakrojone audyty, (...) były oczekiwania oddania tej działki - powiedział.

Poseł PiS o "walce z CPK"

- Od początku tej kadencji (Sejmu - red.) mamy całą, niekończącą się historię audytów, sprawdzania, walki z CPK - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Według niego inny wiceminister infrastruktury i obecny pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek "chciał zniszczyć ten projekt".

Mówiąc o koalicji rządowej, ocenił, że "prowadzili te audyty z takim zacięciem przez blisko dwa lata, że nic te audyty nie wykazały".

"Przepychanki" o wyjaśnienie sprawy działki

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska napisała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według portalu, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., tuż przed oddaniem władzy przez PiS.

Jak napisał we wtorek Onet, obecnie między KOWR i CPK "trwają przepychanki wokół wyjaśnienia sprawy" sprzedanej działki. Portal wskazał, że szef KOWR, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Henryk Smolarz przekonywał, iż działka "nie była w żadnym wykazie zainteresowania ze strony CPK" i odpierał zarzuty, że ukrywał przed spółką fakt sprzedaży nieruchomości.

Tego samego dnia okazało się, że kilkoro pracowników na kierowniczych stanowiskach w KOWR zostało zdymisjonowanych. Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do listy zwolnionych pracowników. Według jej ustaleń znajdują się na niej: dyrektor Kontroli Wewnętrznej, dyrektor Biura Kadr, dyrektor Oddziału Terenowego w Olsztynie oraz kierownik z Oddziału Terenowego w Warszawie. 

pc

Autorka/Autor: sz, ft/lulu

Źródło: TVN24, Onet

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Donald Tusk Rząd Rząd Donalda Tuska Ministerstwo Rolnictwa
