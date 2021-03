Orzeczenie TSUE to "początek prawnego armageddonu". "Przybliża prezydenta do Trybunału Stanu"

PiS ma świadomość, że nie wygra przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc próbuje zakrzyczeć wyrok za pomocą trybunału Julii Przyłębskiej - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz, odnosząc się do orzeczenia TSUE w sprawie polskiej KRS. Oceniła, że jest to "początek prawnego armageddonu". Politycy komentowali też słowa Julii Przyłębskiej, która - jak mówił Cezary Tomczyk (KO) - "wydała wyrok w Polskiej Agencji Prasowej".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł we wtorek, że nowe przepisy o KRS i zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego mogą być sprzeczne z prawem europejskim. Rzecznik rządu Piotr Mueller zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek "dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją".

"Mamy do czynienia za państwem z kartonu i to takiego kartonu po hawajskiej"

Decyzję premiera i słowa Julii Przyłębskiej komentowali politycy. - Po wypowiedzi pani Julii Przyłębskiej widać, że to nie jest Trybunał Konstytucyjny tylko trybunał Julii Przyłębskiej. Julia Przyłębska wydała wyrok w Polskiej Agencji Prasowej, mówiąc co zrobi - powiedział Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

W jego ocenie "nie mamy do czynienia z państwem prawa". - Mamy do czynienia za państwem z kartonu i to takiego kartonu po hawajskiej. Bo jak nazwać inaczej fakt, że szefowa pseudo-trybunału konstytucyjnego wydaje wyrok w mediach, a nie na sali sądowej? - dodał.

"Początek prawnego armageddonu"

"Przybliża pana prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Stanu"

- Orzeczenie TSUE de facto przybliża pana prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Stanu, bo zlekceważył on zabezpieczenia dotyczące wyboru sędziów nominowanych przez neo-KRS, co w istocie może skutkować tym, że ci przebierańcy w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przestaną być sędziami, a prezydent wydał im nominację. To bardzo niebezpieczna sytuacja - mówił Zgorzelski.