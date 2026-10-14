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Młoda blondynka z silnym makijażem opiera się nonszalancko o kanapę.

- Nie jesteś chyba najlepszym wzorem dla córki - rzuca z ironicznym uśmiechem w kierunku barczystego, niskiego mężczyzny na sąsiedniej kanapie.

Adresat słów zrywa się na równe nogi, krzyczy: "ty się do mojej córki nie odzywaj", po czym z dużą siłą rzuca plastikową butelką w kierunku blondynki i trafia ją w rękę. Kobieta zamiera w bezruchu. Zajście na gorąco komentują pozostali uczestnicy internetowego reality show.

- Może i niepotrzebnie do rozmowy miesza członków rodziny, ale k***a, rzucanie w kobietę butelką to przegięcie - mówi blondynka, szukając w oczach kilkunastu innych uczestników akceptacji. Nie znajduje jej.