- Decyzja wyborców to sygnał ostrzegawczy dla Trzeciej Drogi. I musimy z tego wyciągnąć wnioski, ale na pewno nasi wyborcy nie oczekują zmiany kierunku - powiedział we wtorek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, gdy otrzymał pytanie dotyczące wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

We wtorek wicepremier i współlider Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał od dziennikarzy serię pytań w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- Jeżeli chodzi o cały trójskok wyborczy, to dwa skoki Trzeciej Drodze wyszły bardzo dobrze i jeden gorzej. I to trzeba jasno i wyraźnie podsumować. Bez naszego wyniku w 2023 roku nie byłoby odsunięcia PiS-u od władzy. Bez głosów na Trzecią Drogę nie byłoby wygrania w wielu samorządach dwa miesiące temu, kiedy dostaliśmy 14 procent - mówił.

- Czy poparcie społeczne radykalnie zmieniło się dla naszych ugrupowań przez te dwa czy siedem miesięcy? Nie, inna jest struktura frekwencyjna w tych wyborach. I inne osoby chodzą na wybory samorządowe, a trochę inne na europejskie. A jeszcze inna jest grupa na wybory parlamentarne - powiedział.

- Nie bagatelizujemy tego wyniku, ale nie można go przełożyć jeden do jeden do działania na poziomie samorządowym czy rządowym - mówił.

Kosiniak-Kamysz: jestem za tym, żebyśmy w ramach swoich partii trzymali tę współpracę

Wicepremier otrzymał pytanie, czy widziałby siebie w roli premiera w koalicji polskich spraw z PiS-em. - Mam tutaj wiele zadań i myślę, że nie tego oczekują wyborcy Trzeciej Drogi, żeby dzisiaj zmieniać jakiekolwiek koalicje, tylko żeby dobrze współdziałać w tej, która istnieje, bo na taką koalicję postawili Polacy - odpowiedział.

Kosiniak-Kamysz o wyborach do Parlamentu Europejskiego, przyszłości Trzeciej Drogi i nowych posłach TVN24

- Ta decyzja wyborców z wyborów europejskich to jest sygnał ostrzegawczy dla Trzeciej Drogi. I musimy z tego wyciągnąć wnioski, ale na pewno nasi wyborcy nie oczekują tutaj zmiany kierunku - dodał.

- Podsumowując, efekt ostatnich siedmiu-ośmiu miesięcy i trzech elekcji jest pozytywny dla Trzeciej Drogi. Czy jest powodem do satysfakcji i radości w dniu dzisiejszym? Nie jest. Dlatego trzeba wyciągnąć wnioski, ale ja jestem za tym, żebyśmy w ramach swoich partii, przecież mamy osobne kluby, trzymali tę współpracę i zastanowili się, co można jeszcze zrobić wspólnie - ocenił Kosiniak-Kamysz.

"Niestety zbyt wielu nowych posłów się nie pojawi w klubie PSL-u"

Wicepremier został też zapytany o to, czy w klubie PSL-TD nie ma obawy, że powtórzy się historia Łukasza Mejzy i jacyś nowi posłowie zastępujący wybranych europosłów będą podbierani do innych klubów.

Mejza w marcu 2021 roku objął mandat po śmierci posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego Jolanty Fedak. Choć do parlamentu wszedł z list PSL, to nie dołączył do klubu parlamentarnego. Związał się z ówczesnym obozem władzy - Zjednoczoną Prawicą. Już pod koniec października tego samego roku został powołany na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Władysław Kosiniak-Kamysz Rafał Guz/PAP

- Wie pani, niestety zbyt wielu nowych posłów się nie pojawi w klubie PSL-u, bo nie dostaliśmy zbyt wiele mandatów do europarlamentu (tylko jeden poseł PSL-u został europosłem - Krzysztof Hetman - red.), więc ryzyka są ograniczone. I to nie jest informacja, z której bym się cieszył - odparł Kosiniak-Kamysz.

- Za Krzysztofem Hetmanem kolejny na liście jest Henryk Smolarz, poseł PSL-u od wielu, wielu lat związany ze Stronnictwem, pewnie z 30 lat już w PSL-u. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości, jeżeli przyjmie mandat. A kolejny jest wicewojewoda lubelski Andrzej Maj, z PSL-em związany od 20 lat. Nie ma problemu - dodał.

Podziękowanie dla generała Kukuły. Dopiero potem polityczne pytania

Kosiniak-Kamysz odpowiadał na pytania podczas konferencji w siedzibie MON z wiceministrem Cezarym Tomczykiem oraz szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą, podczas której przedstawiono najważniejsze ustalenia z raportu zaprezentowanego w poniedziałek na Radzie Ministrów i na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Gdy w trakcie serii pytań jeden z dziennikarzy zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza o komentarz do wyniku niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, wicepremier przekazał, że odpowie na to pytanie, ale po wyczerpaniu tematu konferencji.

- Jest z nami generał Wojska Polskiego i on nie jest powołany do tego, żeby uczestniczyć w konferencjach o charakterze politycznym, a pan zadaje pytanie polityczne. Dopóki będą pytania w temacie konferencji lub nie tylko w temacie konferencji, ale dotyczące merytoryki, bezpieczeństwa państwa polskiego, to jesteśmy w tym gronie - powiedział wicepremier.

- Uszanujmy pana generała, bo nie chodzi o mnie czy ministra Tomczyka. My sobie damy radę, ale uszanujmy żołnierza, oficera Wojska Polskiego - dodał.

Cezary Tomczyk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła Rafał Guz/PAP

Hołownia: mam większy spokój niż "gorące głowy"

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050, pytany we wtorek o wynik wyborczy TD, odpowiedział, że "podchodzi do tego z dużo większym spokojem niż niektóre gorące głowy, które teraz na fali tych powyborczych emocji postanawiają opisać świat w jakiś zupełnie nowy sposób".

Zdaniem Hołowni "w krajowej polityce przez najbliższe trzy lata nic się nie zmieni". Jak ocenił, "koalicja 15 października będzie trwać, bo to jest dobre dla Polski". - Potrzebujemy dzisiaj stabilności w tym niespokojnym czasie - zaznaczył.

W ocenie Hołowni "projekt Trzeciej Drogi sprawdził się, zbudował zupełnie nową przestrzeń w polskiej polityce". Polityk przyznał jednocześnie, że następne tygodnie będą czasem "porządkowania" pewnych kwestii.

- Będziemy musieli skupić się na rozwiązywaniu nie problemów kampanijnych, ale tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu problemów państwa w bardzo trudnym czasie" - zaznaczył, dodając, że myśli o tym czasie "z nadzieją" .

W niedzielę w Polsce odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których Polacy wybierali 53. europosłów spośród ponad tysiąca kandydatów. Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 20, Konfederacja - 6, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 3 i Lewica - 3. Mandaty do PE z Trzeciej Drogi zdobyli: Michał Kobosko (Polska 2050), Krzysztof Hetman (PSL) i Adam Jarubas (PSL).

