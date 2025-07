Trzaskowski ogłosił, co dalej z Campusem Polska Przyszłości

Trzaskowski o zarzutach PiS-u w sprawie Campusu Polska Przyszłości: tonący brzytwy się chwyta Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rafał Trzaskowski wydał komunikat, w którym przekazał informacje na temat inicjatywy Campus Polska Przyszłości. "W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule" - przekazał.

"Bardzo za to przepraszamy, ale obiecujemy, że wrócimy w sierpniu przyszłego roku. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości" - dodał prezydent Warszawy.

Zaproszenie na inne wydarzenie. Jest termin

Trzaskowski przekazał także, że w tym roku zaprasza na inicjatywę Campus Academy. "Dla naszych wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025" - napisał w mediach społecznościowych.

Zapewnił też, że "zaczynamy pracę nad Campusem Polska Przyszłości 2026".

Kochani! Jak wiecie @Campus_Polska to jedna z tych inicjatyw, która może i będzie zmieniać Polskę. To tu po raz pierwszy tak wiele młodych osób realnie włączyło się w politykę. W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 27, 2025 Rozwiń

Campus Polska Przyszłości, to tygodniowe wydarzenie, które organizuje Fundacja Campus Polska Przyszłości, a inicjatorem jest Rafał Trzaskowski. Pierwsza edycja miała miejsce w 2021 roku. Podczas Campusu uczestnicy w debatach, panelach i warsztatach rozmawiają na określone tematy.

W ubiegłym roku wyodrębniono kilka grup tematycznych, wokół których ogniskowały główne wydarzenia. Były to zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa - zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, kompetencje przyszłości, blok tematów określanych jako "różnorodne społeczeństwo", a także szeroko rozumiany komfort życia oraz gospodarka i technologie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD