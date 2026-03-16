Sędziowie TK wybrani. Co może zrobić prezydent

W piątek Sejm wybrał sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce sześciu wakatów. W głosowaniu odrzucono kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Później minister sprawiedliwości zaapelował do prezydenta o "bezzwłoczne" odebranie ślubowania od nowych sędziów.

Dwa możliwe scenariusze dla sędziów

Jak podkreślił w "Faktach po Faktach" profesor Marek Safjan, prezydent nie ma prawnych możliwości nieprzyjęcia ślubowania od sędziów wybranych uchwałą Sejmu. - Każda uchwała sejmu stwierdzająca wybór sędziego do Trybunału Konstytucyjnego wywołuje skutek powołania na stanowisko. To, co się dzieje dalej z sędziami już wybranymi, ma charakter w istocie rzeczy czysto formalny, powiedziałbym ceremonialny. Przyjęcie ślubowania nie jest nawet czynnością urzędową prezydenta - opisał gość TVN24.

W rozmowie z Piotrem Marciniakiem przedstawił też możliwe scenariusze. Pierwsza opcja według niego polega na tym, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego składaliby oświadczenie w postaci aktu notarialnego w obecności marszałka sejmu lub w czasie posiedzenia Sejmu, na które zaproszony byłby prezydent. - Jeżeli pan prezydent nie skorzysta z tego zaproszenia, to oczywiście otrzymuje natychmiast powiadomienie o złożonej przysiędze - wyjaśniał Safjan.

Jak mówił, "może to zostać uznane za akt niemożliwości, z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu, wstrzymania się pana prezydenta od przyjęcia ślubowania". Sytuacja taka może zostać zgodnie z konstytucją potraktowana jako akt rezygnacji z określonej funkcji czy "niemożności wykonania funkcji prezydenckiej". Wówczas obowiązki prezydenta w tym zakresie przejąłby marszałek sejmu. - Nie mówię o zastąpieniu generalnie przez marszałka sejmu głowy państwa - podkreślił Safjan.

Scenariuszem alternatywnym - jak dodał - jest złożenie oświadczenia w postaci roty ślubowania przez sędziów wobec Zgromadzenia Narodowego.

