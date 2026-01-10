Logo strona główna
Polska

Trudna praca lotniska w środku zimy

Samoloty przygotowywane do startu w trudnych warunkach
Trudna praca lotniska w środku zimy
Nie są pilotami i kontrolerami ruchu, ale bez nich w piątek nie wystartowałby żaden samolot. Gdy ściska mróz, maszyny trzeba specjalnie przygotować do startu, między innymi posypać pas startowy odpowiednią mieszanką. Sztab ludzi czuwa, by samoloty bezpiecznie wystartowały i wylądowały. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>

Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

