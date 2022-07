Układali kolektor ściekowy w centrum miasta, natrafili na pozostałości dawnej fortecy

- Doszliśmy do granicznego muru, który prawdopodobnie opasywał cały obiekt, a być może biegł dalej. Jest to tak wąski odcinek, że nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić. W tej chwili rozpoznajemy mury o szerokości mniej więcej pięć metrów. Tak naprawdę trudno jest dokładnie określić ich przeznaczenie - mówi w rozmowie z tvn24.pl Leszek Kucharski, kierownik działu archeologii w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

Obiekt o ważnym znaczeniu

Muzealnicy przyznają, że nie była to konstrukcja trójwarstwowa cegła-piasek-cegła, znana z innych obiektów, tylko ceglana ściana, do której przylegała warstwa lanego betonu z gruzem granitowym. Ściana z betonu była od zewnątrz obsypana kilkumetrową warstwą żółtego piasku.

- To była główna chłodnia całej twierdzy Toruń. Przechowywano w niej między innymi żywność na utrzymanie wojska w Toruniu. To był duży i ważny obiekt. Odkryliśmy pewne elementy służące do produkcji chłodziwa oraz elementy konstrukcyjne. Nie ma jednak żadnych planów, dlatego ciężko jest powiedzieć, co i gdzie się konkretnie znajdowało - wyjaśnia Leszek Kucharski.