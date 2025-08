"Powiększyło się grono posłów niezrzeszonych". Decyzja Tomasza Zimocha

Jak przedstawia się Tomasz Zimoch po zawieszeniu w Polsce 2050? "Poseł, dziennikarz, wielki miłośnik tenisa" Źródło: TVN24

"W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych" - napisał Tomasz Zimoch. Potem w rozmowie z tvn24.pl potwierdził, że złożył w tej sprawie do marszałka Sejmu oficjalne pismo.

W Sejmie powiększyło się grono posłów niezrzeszonych.@KancelariaSejmu — Tomasz Zimoch (@tzimoch) August 5, 2025 Rozwiń Źródło: X

Zimoch zawieszony w prawach członka

Na początku lipca Prezydium klubu Polski 2050 zawiesiło Zimocha na miesiąc w prawach członka. Parlamentarzysta powodów wówczas nie ujawnił. Wcześniej Zimoch krytykował marszałka Sejmu i lidera Polski 2050 Szymona Hołownię za wizytę w mieszkaniu eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana, gdzie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim.

Także na początku lipca Szymon Hołownia mówił, że współpraca z posłem "nie układała się najlepiej". Dodał też, że bardzo szanuje Zimocha, który jest "wspaniałym komentatorem gier zespołowych". - Ale jeśli chodzi o bycie w grze zespołowej, to różnie z tym bywa. Uważam, że to dobra decyzja. Uważam, że właśnie taką decyzję powinniśmy podjąć, żeby dać Tomkowi też czas na to, żeby zadał sobie sam pytanie, czy dalej chce być w tej drużynie, czy nie - mówił wówczas Hołownia.

Hołownia o Zimochu: nie grał zespołowo Źródło: TVN24

Inni posłowie niezrzeszeni to Izabela Bodnar i Adam Gomoła.

