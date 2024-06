Bocheński: przegrana nie jest tak bardzo bolesna

Przegrana z KO nie tak bardzo bolesna, jak jeszcze się wydawało wczoraj o 21, bo jest jednoprocentowa - mówił Tobiasz Bocheński, który według sondażu late poll uzyskał mandat do europarlamentu. - Myślę, że ci, których najbardziej to powinno boleć, to jest jednak Lewica i Trzecia Droga - dodał.

Bocheński: mamy jednak mocny, solidny wynik

- Te wybory pokazują, że ogromne znaczenie dla wyborców (...) ma znaczenie sam kandydat, a nie poparcie, jakie on uzyskuje, czy kto go wspiera, czy kogo bierze na baner. Jednak jesteśmy już coraz bardziej wyrobionymi wyborcami - uważa gość Konrada Piaseckiego.

Jak przypomniał Piasecki, to pierwsza przegrana PiS z Koalicją Obywatelską od dziesięciu lat. - To prawda, ale (ta przegrana - red.) nie tak bardzo bolesna, jak jeszcze się wydawało wczoraj o 21, bo jest jednoprocentowa - mówił Bocheński.

- Myślę, że mamy jednak bardzo mocny, solidny wynik, biorąc pod uwagę całe wszystkie zawieruchy polityczne, które się obecnie odbywają w Polsce. Myślę, że ci, których najbardziej to (wyniki - red.) powinno boleć, to jest jednak Lewica i Trzecia Droga - powiedział.

"Udało się Koalicji Obywatelskiej zmobilizować swoich wyborców"

Na pytanie, czy PiS "poszerza swoją bazę wyborczą", Bocheński powiedział, że nie jest pewny, "czy to jest polityczny moment, żeby udało się Prawu i Sprawiedliwości to zrobić". - Minęło osiem miesięcy od wyborów parlamentarnych. Niewątpliwie w medialnej ofensywie i politycznej ofensywie są ci, którzy posiadają władzę, bo tak działają naturalne siły grawitacyjne w polityce. Jeszcze nie nastąpił efekt zmęczenia obecnym rządem, a jednocześnie ten stały ostrzał, który jest prowadzony na Prawo i Sprawiedliwość, też uniemożliwiał tego rodzaju działania. Mimo że staraliśmy się i wydaje mi się, że prowadziliśmy kampanię zarówno pozytywną, jak i z elementami negatywnymi - uważa gość Konrada Piaseckiego.

Kurski nie dostał mandatu. "To jest pewien werdykt wyborczy"

- Nie wiem, czy to był błąd, dlatego że to była próba - mówił Bocheński. - Pan Jacek Kurski chciał się podjąć tego wyzwania. Zostało mu zaoferowane przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dobre miejsce. Nie wykorzystał go. Przegrał, z tego co wiem. Wygrał pan (Adam) Bielan i pan (Jacek) Ozdoba na Mazowszu. Zatem to też jest pewien werdykt wyborczy, który teraz trzeba brać pod uwagę - twierdzi gość "Rozmowy Piaseckiego".