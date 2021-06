"Liczyłem na refleksję i przeprosiny". Zapowiedź wniosku o odwołanie wicemarszałka Terleckiego

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział złożenie w Sejmie wniosku o odwołanie szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Dodał, że liczył na "refleksję i przeprosiny" z jego strony, ale "zamiast tego brnie dalej, wypisując coraz większe bzdury". Przewodniczący PO odniósł się w ten sposób do ostatnich komentarzy opublikowanych na profilach społecznościowych Terleckiego.

"Liczyłem na refleksję i przeprosiny ze strony posła #Terlecki.ego. Zamiast tego brnie dalej, wypisując coraz większe bzdury. Dla takich jak on nie powinno być miejsca w polityce. Dlatego składamy wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu. Dość kompromitowania Polski" - napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Borys Budka odniósł się w ten sposób do wpisów zamieszczonych w piątek w internecie, na profilach społecznościowych Ryszarda Terleckiego , a dotyczących wizyty w Polsce liderki opozycji białoruskiej Swiatłany Cichanouskiej.

"Niech szuka pomocy w Moskwie"

Komentarze w mediach społecznościowych

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - czytamy we wpisie zamieszczonym w piątek na koncie Ryszarda Terleckiego na Twitterze.