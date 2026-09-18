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Polska

Szymon Hołownia o wyborze na szefa klubu Polski 2050: prosty, czytelny sygnał

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Szymon Hołownia
Hołownia o wyborze na przewodniczącego klubu Polski 2050
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zależy mi na takiej decyzji, na takim sygnale, że klub jest razem, że zbieramy się, a nie dzielimy - odniósł się do powierzenia mu funkcji szefa klubu parlamentarnego Polski 2050. Podkreślił, że wszystko w tej sprawie "zostało uzgodnione".

W czwartek wieczorem Polska 2050 przekazała, że Szymon Hołownia zastąpił Pawła Śliza na stanowisku przewodniczącego klubu parlamentarnego. Kierujący do tej pory klubem powiedział w czwartek, że wybór Szymona Hołowni na szefa "to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane".

W piątek podczas rozmowy z dziennikarzami Szymon Hołownia podzielił się komentarzami w tej sprawie. - Klub się zebrał i dokonał wyboru. Bardzo się z tego cieszę. Katarzyna Pałczyńska-Nałęcz jest przewodniczącą partii, a ja jestem przewodniczącym klubu. Każde z nas ma swoją odpowiedzialność i dużo roboty - zapewnił. - Rozmawialiśmy od maja o tym, że być może trzeba przegrupować jeszcze raz siły i inaczej podzielić się pracą. Taka decyzja została podjęta, co mnie bardzo cieszy - dodał.

Podkreślił też, że został on wybrany "jednogłośnie". - Wszyscy członkowie klubu taką decyzję podjęli. Jak państwo wiecie, mówiłem wam o tym wielokrotnie. Zależy mi na takiej decyzji, na takim sygnale, że klub jest razem, że zbieramy się, a nie dzielimy. Ten sygnał został wczoraj wysłany - powiedział Hołownia.

Hołownia o decyzji Śliza

Wicemarszałek zapewnił też, że "ma ogromny szacunek" do Śliza. - Zdecydował się zrobić krok do tyłu, żeby mi zrobić miejsce jako założycielowi tego ruchu. Uzgodniliśmy to wszystko. Mieliśmy przygotowane komunikaty i naprawdę dobrą atmosferę wczoraj w rozmowie posłów i senatora - wyjaśnił.

Nowy przewodniczący tłumaczył też, że decyzja ta ma służyć "wysłaniu prostego, czytelnego sygnału". - Czas dzielenia, rozłączania się skończył. Teraz będzie czas budowania, łączenia. 

W środę w programie "Kropka nad i" przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaprzeczała, jakoby Szymon Hołownia miał zostać szefem klubu partii. - Szefem klubu jest Paweł Śliz, jest i będzie. My mamy różne wewnętrzne dyskusje, ale to są naprawdę wewnętrzne dyskusje - podkreśliła w rozmowie z Moniką Olejnik.

OGLĄDAJ: Zamieszanie wokół Hołowni. Pełczyńska-Nałęcz: na ten moment jest wszystko bez zmian
pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Szymon HołowniaPolska 2050Sejm
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