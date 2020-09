W tych placówkach z powodu koronawirusa nie ma normalnych zajęć. MEN przedstawiło swoje wyliczenia

W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski mówił, że są tylko pojedyncze zgłoszenia, w sumie kilku szkół w całej Polsce, które 1 września nie rozpoczną zajęć w normalnym trybie. W środę Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o 47 placówkach pracujących zdalnie i 12 w trybie mieszanym. Nie podało, których szkół i przedszkoli to dotyczy, portal tvn24.pl ustalił lokalizację 22 spośród nich.

W przytłaczającej większości szkół nauka będzie odbywała się w sposób tradycyjny - powtarza od początku sierpnia Dariusz Piontkowski. Placówki oświatowe, które w części lub całości chciałyby przejść na naukę zdalną, muszą uzyskać pozytywną opinię lokalnego sanepidu oraz zgodę organu prowadzącego (jest nim gmina lub powiat). I choć to dyrektor placówki ponosi odpowiedzialność za organizację jej pracy, w praktyce okazało się, że zgodę na zdalną lub hybrydową edukację bardzo trudno jest uzyskać.

MEN podaje liczbę, nie podaje lokalizacji

W środę 2 września przed godz. 15 Ministerstwo Edukacji Narodowej podało, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty tego dnia w trybie mieszanym pracowało 12 placówek oświatowych, natomiast w 47 przypadkach nauka realizowana jest w trybie zdalnym. Ministerstwo nie ujawniło jednak, jakie to placówki. Nam udało się ustalić lokalizację 22 spośród nich.

Podkarpackie: Brzóza Królewska, Biedaczowo, Bieździedza, Kołaczyce, Wróblowa

1 września do grona szkół, które musiały przejść na edukację zdalną, dołączyły Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej i Szkoła Podstawowa w Biedaczowie. Obie placówki znajdują się w gminie Leżajsk.

Od 2 do 4 września "zawieszono działalność" Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy. Jeszcze w poniedziałek na stronie szkoły cieszono się: "Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele z radością przyjęli możliwość powrotu do stacjonarnej nauki, mimo że wiążę się to z wieloma ograniczeniami". Teraz w tym samym miejscu poinformowano, że u jednego z pracowników potwierdzono zakażenie kornawirusem.