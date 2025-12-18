Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Warszawa "pierwszym takim miastem na świecie". Ambasador USA: nikt nie będzie mógł zadzierać z Polską

Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Kosiniak-Kamysz: to jest wielki moment dla nas wszystkich
Źródło: TVN24
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił w czwartek rano pełną gotowość systemu Patriot w 3. Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej. - To historyczny moment - ocenił. W konferencji w Sochaczewie wziął udział także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose. - Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz w czwartek wizytował 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej w Sochaczewie, gdzie ogłosił osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej systemu „Wisła”. W uroczystości udział bierze także m.in. ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

- To jest historyczny moment. Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 37. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej w Sochaczewie.

Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Kosiniak-Kamysz: czekaliśmy na to od wielu lat

Szef MON podkreślił, że to wielki moment oznaczający realizację programu zintegrowanej obrony powietrznej - przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej - naszego kraju. Zapowiedział też, że w latach 2027-2029 do Polski trafi kolejnych 48 wyrzutni Patriot.

- To jest moment, na który wszyscy czekaliśmy od wielu, wielu lat, prowadząc analizy, później podpisując kontrakty i realizując program Wisła, czyli obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową średniego zasięgu. Mamy zintegrowany program obrony - oświadczył szef MON. Zaznaczył, że składa się on z "wielowarstwowej, zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego".

Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przed Polską jest realizacja kolejnych faz programu „Wisła” i integracja w ramach systemu IBCS wszystkich systemów, takich jak wyrzutnie Patriot czy samoloty F-35.

"Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską"

Ambasador USA Thomas Rose zaznaczył, że dzięki osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej polskiego systemu obrony powietrznej Warszawa "staje się pierwszym miastem na świecie w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą".

Jak stwierdził, to krok, który widzą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie Polski. - Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską. A jeżeli tak zrobi, to będą głupcami - podkreślił Rose. Dodał, że "zmieniły się zasady gry i dzisiaj to Polska jest liderem".

- Prezydent Trump się z tego cieszy, bardzo to ceni. Nasz sojusz jest prawdziwym partnerstwem - oznajmił, podkreślając, że "Polska nie jest kimś na drugim miejscu, jest równym partnerem".

Jak mówił, polskie władze zdają sobie sprawę, w obliczu jakich wyzwań i niebezpieczeństw stoi dzisiaj nasz kraj. - Polska nigdy nie mogła pozwalać sobie na złudzenia. Rzeczywistość jest zbyt bliska Polski - stwierdził. Dodał, że "dzięki silnemu przywództwu rządu, wojska, prezydenta, premiera i przede wszystkim ministra obrony nikt nie odważy się zaatakować Polski"

Ambasador USA: Nikt nie będzie mógł zadzierać z Polską
Źródło: TVN24

Program "Wisła"

Osiągnięcie przez cały 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej pełnej gotowości operacyjnej jest zwieńczeniem procesu wdrażania pierwszej fazy programu WISŁA.

Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe zestawy przeciwlotnicze dla polskiej armii. "Budujemy wielowarstwową obronę"

Program "Wisła" zakłada zbudowanie "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej – tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Jelenia Góra konfa

TVN24 HD
NA ŻYWO

Jelenia Góra konfa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-KamyszWojskoUSAMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
10 Gruzinów deportowanych z Polski
10 Gruzinów deportowanych z Polski. "Stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa"
Polska
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Delegacja Nawrockiego bez przedstawiciela MSZ. "Znowu żaden nie jest zaproszony"
Polska
Nielegalne automaty do gier
W jednym czasie weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
WARSZAWA
42-letni hydraulik wycinał z piwnic bloków zawory warte setki złotych
Mieszkańcy nie mieli ciepłej wody i ogrzewania. Za wszystkim stał były hydraulik
Poznań
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
BIZNES
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
BIZNES
Estonia - budowa bunkrów na granicy z Rosją
Rozpoczęli budowę bunkrów na granicy z Rosją
Świat
Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia
Nękał, groził i oczerniał rodzinę. Za spokój chciał 100 tysięcy złotych
Rzeszów
TSUE
TSUE o Trybunale Konstytucyjnym. "Naruszył kilka podstawowych zasad"
Świat
Francja. "Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi
"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi
Gabriela Sieczkowska
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
BIZNES
Peter Arnett
Zostawał tam, skąd inni uciekali. Nie żyje Peter Arnett
Świat
Małpka kapucynka
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni
METEO
Donald Tusk
"Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro". Tusk apeluje do europejskich liderów
Świat
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Uciekł ze szpitala psychiatrycznego, jest już w rękach policji
Rzeszów
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
WARSZAWA
Atak sił amerykańskich na łódź na Morzu Karaibskim
Kolejny amerykański atak na "nakroterrorystów"
Świat
imageTitle
"Otrzymaliśmy informację o śmierci naszego zawodnika"
EUROSPORT
F16 Tajlandia
Kambodża oskarża Tajlandię o zbombardowanie miasta
Świat
shutterstock_2221261491
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Maciej Michałek
Wypadek w Marsa Alam (Egipt)
Lekarka i jej syn zginęli w Egipcie. Decyzja prokuratury
Olsztyn
Marek Suski
"Do widzenia, debile". Tak Suski opuścił posiedzenie sejmowej komisji kultury
Polska
Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski
Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu
Polska
imageTitle
Szczęsny nie zagrał. Hiszpanie piszą o jego geście
EUROSPORT
Skutki burzy w Portland
Powalone drzewa, zniszczone samochody. "Usłyszałam głośny huk"
METEO
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
BIZNES
Okolice miejsca znalezienia ciała 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze
Bez przesłuchania, bez oskarżenia. "To chyba jedyny znany mi taki przypadek"
Polska
Oryginalny pomysł w Finlandii
Specjalna oferta dla kibiców: trumny w barwach klubów
EUROSPORT
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica