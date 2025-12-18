Warszawa "pierwszym takim miastem na świecie". Ambasador USA: nikt nie będzie mógł zadzierać z Polską

Kosiniak-Kamysz: to jest wielki moment dla nas wszystkich Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kosiniak-Kamysz w czwartek wizytował 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej w Sochaczewie, gdzie ogłosił osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej systemu „Wisła”. W uroczystości udział bierze także m.in. ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

- To jest historyczny moment. Przed chwilą odebrałem meldunek o pełnej gotowości systemu Patriot w 37. Dywizjonie Rakietowym Obrony Powietrznej, który tymi bateriami zarządza - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej w Sochaczewie.

Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Źródło: Leszek Szymański/PAP

Kosiniak-Kamysz: czekaliśmy na to od wielu lat

Szef MON podkreślił, że to wielki moment oznaczający realizację programu zintegrowanej obrony powietrznej - przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej - naszego kraju. Zapowiedział też, że w latach 2027-2029 do Polski trafi kolejnych 48 wyrzutni Patriot.

- To jest moment, na który wszyscy czekaliśmy od wielu, wielu lat, prowadząc analizy, później podpisując kontrakty i realizując program Wisła, czyli obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową średniego zasięgu. Mamy zintegrowany program obrony - oświadczył szef MON. Zaznaczył, że składa się on z "wielowarstwowej, zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego".

Sochaczew, 18.12.2025. Baterie systemu obrony przeciwlotniczej prezentowane podczas uroczystości ogłoszenia osiągnięcia pełnej gotowości 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Źródło: Leszek Szymański/PAP

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że przed Polską jest realizacja kolejnych faz programu „Wisła” i integracja w ramach systemu IBCS wszystkich systemów, takich jak wyrzutnie Patriot czy samoloty F-35.

"Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską"

Ambasador USA Thomas Rose zaznaczył, że dzięki osiągnięciu pełnej gotowości operacyjnej polskiego systemu obrony powietrznej Warszawa "staje się pierwszym miastem na świecie w pełni chronionym przez zintegrowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą".

Jak stwierdził, to krok, który widzą zarówno przyjaciele, jak i wrogowie Polski. - Nikt nie będzie mógł zadzierać już z Polską. A jeżeli tak zrobi, to będą głupcami - podkreślił Rose. Dodał, że "zmieniły się zasady gry i dzisiaj to Polska jest liderem".

- Prezydent Trump się z tego cieszy, bardzo to ceni. Nasz sojusz jest prawdziwym partnerstwem - oznajmił, podkreślając, że "Polska nie jest kimś na drugim miejscu, jest równym partnerem".

Jak mówił, polskie władze zdają sobie sprawę, w obliczu jakich wyzwań i niebezpieczeństw stoi dzisiaj nasz kraj. - Polska nigdy nie mogła pozwalać sobie na złudzenia. Rzeczywistość jest zbyt bliska Polski - stwierdził. Dodał, że "dzięki silnemu przywództwu rządu, wojska, prezydenta, premiera i przede wszystkim ministra obrony nikt nie odważy się zaatakować Polski"

Ambasador USA: Nikt nie będzie mógł zadzierać z Polską Źródło: TVN24

Program "Wisła"

Osiągnięcie przez cały 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej pełnej gotowości operacyjnej jest zwieńczeniem procesu wdrażania pierwszej fazy programu WISŁA.

Program "Wisła" zakłada zbudowanie "najwyższego piętra" polskiej obrony powietrznej – tj. systemów o zasięgu ponad 100 km. Jego trzon stanowią amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot wsparte m.in. nowoczesnymi radarami dookólnymi LTAMDS oraz systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD