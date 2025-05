Szef MON apeluje o wycofanie się z konwencji o minach

Władysław Kosiniak-Kamysz o wycofaniu się z konwencji ottawskiej Źródło: TVN24

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do wszystkich opcji politycznych o poparcie ustawy o wycofaniu się Polski z konwencji ottawskiej, zakazującej używania min przeciwpiechotnych. Wezwał też prezydenta Andrzeja Dudę do pilnego podpisania się pod tym aktem prawnym.

Kosiniak-Kamysz przewodniczył w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej. Jak po jego zakończeniu powiedział dziennikarzom, wraca do Warszawy, bo na posiedzeniu plenarnym Sejmu będzie prezentował ustawę o wycofaniu Polski z konwencji ottawskiej. - Wspólnie z krajami bałtyckimi - z Litwą, Łotwą i Estonią - ale również wspólnie z Finlandią, podjęliśmy decyzję o wycofaniu naszych państw z konwencji ottawskiej - przypomniał.

- Liczymy na akceptację większości parlamentarnej. Zwracam się do wszystkich opcji parlamentarnych o poparcie tej inicjatywy i o pilny podpis pana prezydenta, ponieważ to jest proces wieloetapowy - wskazał. - Od momentu zgłoszenia do Organizacji Narodów Zjednoczonych naszej decyzji jeszcze sześć miesięcy potrwa, zanim wejdzie ona w życie, więc musimy być na to wszystko przygotowani - dodał wicepremier.

Więcej o tym wicepremier mówił też na późniejszej konferencji prasowej w Sejmie. - Wycofujemy się dlatego, żeby nie być w żaden sposób związani gorsetem, żeby mieć możliwości działania. My szanujemy wszystkie prawa, wszystkie zapisy związane z ochroną humanitarną, ale Polska w obliczu tych zagrożeń nie może być związana umowami, które ograniczają budowanie naszego bezpieczeństwa - zaznaczył.

- To jest wyraźny sygnał, który chcemy dać, że nie opłaca się i nigdy nie wolno żadnemu państwu myśleć o ataku na Polskę. Po to się zbroimy, po to dzisiaj wychodzimy z konwencji ottawskiej, żeby nigdy Polska nie została zaatakowana. To jest główny cel - dodał.

Konwencja dotycząca min przeciwpiechotnych

Konwencja ottawska zakazuje użycia, składowania, produkcji oraz przekazywania min przeciwpiechotnych, a także nakłada na sygnatariuszy obowiązek ich zniszczenia. We wtorek Sejm rozpatrzy projekt wypowiedzenia tego dokumentu.

Konwencja została sporządzona w 1997 roku podczas konferencji dyplomatycznej w sprawie całkowitego zakazu stosowania min przeciwpiechotnych. W życie weszła dwa lata później. Do tej pory podpisało ją 165 państw. Nie zrobiły tego m.in. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Izrael oraz Iran.

W preambule konwencji państwa-sygnatariusze podjęły zobowiązanie, by położyć kres stosowaniu min przeciwpiechotnych, które "zabijają i okaleczają setki ludzi, głównie niewinnych i bezbronnych cywilów, a zwłaszcza dzieci".

Regulacje dotyczące min lądowych

Są dwa rodzaje min lądowych – przeciwpiechotne i przeciwpancerne. Konwencja ottawska obejmuje jedynie przeciwpiechotne, "przeznaczone do wybuchu w wyniku obecności, zbliżenia się lub kontaktu osoby i powodujące obezwładnienie, okaleczenie lub śmierć jednej bądź więcej osób".

Polska podpisała konwencję jeszcze w 1997 roku, ale rząd przyjął informację o gotowości Polski wypełnienia jej postanowień 12 lat później. Jednym z powodów opóźnienia była znaczna liczba składowanych min i duże koszty ich zniszczenia. Ostatecznie w 2012 roku Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji, a ówczesny prezydent Bronisław Komorowski ją podpisał.

W grudniu 2024 roku rząd Finlandii oświadczył, że rozważa wycofanie się z konwencji, a w marcu 2025 ministrowie obrony Estonii, Łotwy, Litwy i Polski zapowiedzieli wycofanie się z niej swoich krajów, argumentując, że od czasu ratyfikowania konwencji "sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie uległa zasadniczemu pogorszeniu".

"W świetle tego niestabilnego środowiska bezpieczeństwa, naznaczonego agresją Rosji i jej ciągłym zagrożeniem dla wspólnoty euroatlantyckiej, kluczowe znaczenie ma ocena wszystkich środków mających na celu wzmocnienie naszych zdolności odstraszania i obrony" - napisali ministrowie w oświadczeniu.

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL) z 2024 roku Rosja powszechnie stosuje miny przeciwpiechotne w Ukrainie. W październiku 2024 roku ONZ poinformowała, że Ukraina jest najbardziej zaminowanym krajem na świecie.

