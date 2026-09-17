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Polska

Kolejne pismo od prezydenta w sprawie Macieja Berka

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Maciej Berek
Czarzasty o odpowiedzi na pismo kancelarii prezydenta w sprawie Berka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
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Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ponownie skierował pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w sprawie Macieja Berka. Chodzi o informacje dotyczące "sposobu i procedury weryfikacji przez Sejm" spełnienia przez Berka wymogów formalnych na sędziego TK.

Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W ubiegłym tygodniu prezydencka kancelaria skierowała do kancelarii Sejmu pismo w sprawie "wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury" Berka, a szef KPRP Zbigniew Bogucki mówił wtedy, że "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego".

W piątek szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział w liście do prezydenta Karola Nawrockiego, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach". Zaznaczył również, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Berka.

A Czarzasty oświadczył we wtorek, że kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

List Boguckiego do marszałka Sejmu

Bogucki poinformował w czwartek, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo o przedstawienie prezydentowi "informacji dotyczących sposobu i procedury weryfikacji przez Sejm spełnienia przez Macieja Berka wymogów formalnych niezbędnych do objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym dokumentów, na podstawie których Sejm dokonał weryfikacji spełnienia przez kandydata tych wymogów".

W ocenie szefa KPRP list Siwca do Nawrockiego "nie stanowi jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi" na zadane wcześniej pytania.

"Pełne wyjaśnienie, czy Pan Maciej Berek spełnia ustawowe wymogi pozwalające na objęcie przez niego stanowiska sędziego TK, przed odebraniem przez Prezydenta RP ślubowania, należy postrzegać nie tylko jako uprawnienie Prezydenta, lecz jako element wykonywania jego konstytucyjnej funkcji gwaranta ciągłości władzy i strażnika Konstytucji" - napisał Bogucki w opublikowanym w czwartek piśmie.

Odniósł się w nim także do twierdzeń zawartych w niedawnej odpowiedzi Kancelarii Sejmu.

Szef KPRP napisał między innymi, że celem prezydenta "nie było i nie jest kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm pana Macieja Berka". Wskazał, że cel działania głowy państwa został wyraźnie wskazany i "jest nim wyjaśnienie istotnych wątpliwości, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej w trakcie prowadzonej w Sejmie procedury wyboru kandydata na sędziego TK".

Bogucki przekonywał też, że podjęcie przez marszałka Sejmu lub Sejm "czynności mającej zastąpić ślubowanie składane wobec Prezydenta RP, a więc w jego obecności, musiałoby opierać się na konkretnej normie konstytucyjnej lub ustawowej, a taka norma nie istnieje".

Szef KPRP zaznaczył, że celem działań prezydenta "było i jest przyjęcie ślubowania w takim czasie, aby nie powstał wakat po kończącej się kadencji sędziego Justyna Piskorskiego, oraz aby zapewnić ciągłość funkcji orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego w możliwie najszerszym składzie".

Ocenił również, że szybkie przekazanie przez marszałka Sejmu "wskazanych informacji i dokumentów, pozwalających wyjaśnić powstałe wątpliwości, ma istotne znaczenie dla podjęcia dalszych kroków w tej sprawie".

Według szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera, "nikt nigdy nie powiedział, że nie będzie dalszego kroku związanego z zaprzysiężeniem (Macieja Berka), ale są duże wątpliwości, które się pojawiły". Ocenił, że "w normalnej sytuacji" po piśmie KPRP do marszałka Sejmu, prezydent powinien uzyskać "odpowiedzi na pytanie i dokumenty poświadczające to, że formalnie wszystko było ok". Tymczasem - jego zdaniem - "jest jakiś problem z uzyskaniem tych dokumentów".

Berek zwróci się do Nawrockiego

Sam Berek zapowiedział w środę, że zwróci się do prezydenta z jasnym stanowiskiem prawnym, iż jego powinnością jest złożenie ślubowania. Dodał, że liczy na możliwość złożenia ślubowania "w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy".

Zwrócił uwagę, że wykonywanie przez niego zawodu radcy prawnego jest udokumentowane "w jedynym miejscu, w którym może być udokumentowane", czyli w ewidencji radców prawnych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiSejmWłodzimierz CzarzastyMaciej Berek
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