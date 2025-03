Kosiniak-Kamysz o zapasach amunicji polskiego wojska Źródło: TVN24

Sytuacja wygląda inaczej, niż ją przedstawia Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Łukowski - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON wskazał, że Polska obecnie szybko poprawia zdolności produkcyjne amunicji.

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Dariusz Łukowski zapytany we wtorek w Polsat News czy to prawda, że wojsko ma zapas amunicji na ledwie pięć dni wojny, odpowiedział, że "jest to możliwe w wielu typach amunicji", ale nie można powiedzieć, że "we wszystkich typach środków mamy taką samą sytuację".

Zapytany o tę wypowiedź minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w rzeczywistości "jest inaczej". Według niego, Łukowski mówił o amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm, w przypadku której "nasze zdolności produkcyjne są oczywiście niewystarczające".

Szef MON: żaden kraj nie powie, że jest na odpowiednim poziomie zapasów

Dopytywany w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy jest tak, jak mówi szef BBN, Kosiniak-Kamysz odparł, że "jest inaczej". - Na szczęście udało się wiele zmienić. Podpisaliśmy kontrakty, budujemy fabryki amunicji - dodał.

Szef MON zaznaczył, że szef BBN "na pewno ma zawsze dobre intencje". - Chodziło o amunicję 155 milimetrów. Bo tutaj nasze zdolności produkcyjne są oczywiście niewystarczające. Nadrabiamy stracony czas przez wiele ostatnich lat - tłumaczył. Podsumował, że amunicji tego typu "mamy za mało".

Jak zauważył, Ukraina również miała niewystarczające zapasy w momencie rozpoczęcia wojny.

- Gdybyśmy szukali kraju na świecie wśród naszych sojuszników, to pewnie żaden kraj nie powie, że jest na takim poziomie zapasów, jakby tego oczekiwał - dodał. Jego zdaniem, większość krajów przekazała część swoich zapasów Ukrainie, "wychodząc z założenia, że to jest dzisiaj misja strategiczna".

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz obserwował trening systemowy 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP w Sochaczewie Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Kosiniak-Kamysz w programie zauważył, że "Europa i Stany produkują za mało amunicji, stanowczo za mało". - I na szczęście Europa się obudziła - podkreślił. - Polska ma szansę uzyskać 100 miliardów złotych, szczególnie na rzecz wsparcia przemysłu zbrojeniowego. To ważne w produkcji dronów, w produkcji amunicji. Nie tylko zgromadzenie zapasów, one oczywiście są potrzebne, ale też uzyskanie zdolności produkcyjnej, która w stu procentach, na trzy zmiany, będzie uruchomiona w momencie zagrożenia - opisał.

- Szczególnie dotyczy to dronów bardziej, niż amunicji, bo ona tak często się nie zmienia. Drony zmieniają się z tygodnia na tydzień. To jest strategiczna inwestycja Unii Europejskiej. Polska była tak naprawdę pierwszym państwem Unii Europejskiej, które mówiło, że można przesunąć środki z KPO i pierwsza to robi, na rzecz przemysłu obronnego - dodał.

Szef resortu obrony narodowej był dalej pytany, kiedy Europa i Stany Zjednoczone będą produkowały tyle sztuk amunicji, ile produkują Rosjanie. - Jak patrzę na przemysł polski i naszych sojuszników w Europie, to jest kwestia dwóch, trzech lat, kiedy te zdolności wzrosną kilkukrotnie - odparł.

Polskie wojsko gromadzi zapasy amunicji

Szef MON wskazał na szereg umów, dzięki którym stan zapasów ma się znacząco poprawić. Pod koniec grudnia 2023 roku Agencja Uzbrojenia i Konsorcjum PGZ-Amunicja zawarły umowę wykonawczą na dostawy blisko 300 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Wartość kontraktu to ponad 10 miliardów złotych - dostawy amunicji określono na lata 2024-2029.

W listopadzie 2024 roku uchwalona została ustawa o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Daje ona podstawy do przekazania 3 mld zł na inwestycje w zdolności produkcyjne amunicji do Funduszu Inwestycji Kapitałowych: 2 miliardy złotych ze środków resortu obrony narodowej, pozostały miliard ma zostać przekazany w postaci papierów wartościowych RARS. Dzięki tym środkom Fundusz będzie mógł inwestować w zakłady, które złożą odpowiednie wnioski, by mogły zaangażować się w budowę fabryki amunicji.

W lutym szefowie MON Polski i Słowacji podpisali list intencyjny mający na celu rozwój współpracy wojskowo-technicznej. Porozumienie obejmuje cztery obszary, wśród których jest m.in. wspólne działanie w celu podnoszenia zdolności produkcji amunicji, szczególnie kalibru 155 mm.