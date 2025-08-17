Logo strona główna
Polska

"Słyszałem przebieg tej rozmowy". Co mówił Trump po spotkaniu z Putinem?

Donald Trump i Władimir Putin
Przydacz: niewykluczone, że z Zełenskim do Waszyngtonu poleci jeden z liderów europejskich
Źródło: TVN24
Punktem pierwszym na liście żądań Władimira Putina jest oczywiście przejęcie Donbasu. Żadne decyzje w tym zakresie po stronie amerykańskiej nie zapadły - powiedział w "Kawie na ławie" w TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Minister wyjaśnił, że słyszał rozmowę Donalda Trumpa z europejskimi liderami, w której brał udział Karol Nawrocki.
Kluczowe fakty:
  • W piątek na Alasce odbył się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina, podczas którego rozmawiano między innymi o zakończeniu wojny w Ukrainie.
  • O tym, co czeka Ukrainę i kto zyskał na rozmowach na Alasce, rozmawiali goście "Kawy na ławę" w TVN24.
  Oglądaj "Kawę na ławę" w niedzielę o 10.45 w TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Po piątkowym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, prezydent USA najpierw rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a później połączył się z liderami państw NATO. W poniedziałek wizytę w Waszyngtonie ma złożyć Zełenski.

O szczegółach rozmów mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - Główne zaproszenie na poniedziałek do Waszyngtonu do Stanów Zjednoczonych otrzymał pan prezydent Zełenski i nie jest wykluczone, że będzie mu towarzyszył jeden z liderów europejskich - przekazał.

Jak dodał, "są już pewne przymiarki, aby to była osoba, która zna się bardzo dobrze z prezydentem Donaldem Trumpem - tak, żeby w tej rozmowie móc też w jakimś sensie oddziaływać na jej przebieg".

"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ważny postęp". Europejscy przywódcy o spotkaniu Trump-Putin

Świat

Przydacz o żądaniach Putina

Przydacz był również pytany o medialne doniesienia, jakoby Trump podczas rozmów - między innymi z udziałem Zełenskiego i Nawrockiego - miał okazywać zmęczenie oraz rozczarowanie Putinem. - Ja nie odniosłem takiego wrażenia, że był jakoś bardzo prezydent Trump zniechęcony - powiedział.

Przekazał również, że "słyszał przebieg tej rozmowy", ponieważ podczas tego rodzaju wideokonferencji "najbliżsi doradcy, współpracownicy mogą się znajdować gdzieś w bliskim otoczeniu".

"New York Times" poinformował w sobotę, że prezydent USA Donald Trump stwierdził podczas rozmowy z europejskimi liderami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego. W zamian Putin miał zaoferować rozejm.

Przydacz, pytany o tę kwestię, stwierdził. - Nie mogę potwierdzić, że doszło tutaj do zgody pełnej na tego typu żądania. Te żądania nie są czymś nowym - odparł.

Jak przekazał, Rosja "tak naprawdę dąży do dominacji całej Ukrainy, ale tym takim punktem pierwszym na liście żądań Władimira Putina jest oczywiście pełna dominacja Donbasu". - Żadne decyzje w tym zakresie po stronie amerykańskiej nie zapadły i różnego rodzaju scenariusze były dyskutowane - wyjaśniał.

Zgorzelski: Putin chce być Piotrem I swoich czasów

Jak zauważył wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), "każdego dnia mijają kolejne 24 godziny, w czasie których Donald Trump obiecywał, że załatwi sprawę konfliktu w Ukrainie". - Z tego wyciągnąć można bardzo prosty wniosek, że tak naprawdę na musiku w całej tej układance jest przede wszystkim Donald Trump, a nie Władimir Putin, który moim zdaniem rozgrywa tę sprawę koncertowo, jeśli chodzi o reguły dyplomatyczne - ocenił.

Zdaniem polityka prezydent USA chce jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie, "a skoro przeciwnik, czyli Putin wie, że Trumpowi zależy na zakończeniu tego konfliktu, wiadomo, że będzie się mocno stawiał". - Putin chce być po prostu Piotrem I swoich czasów i przywrócić Wielką Ruś do współczesnego obiegu politycznego - mówił.

Zgorzelski: Putin wie, że Trumpowi zależy na zakończeniu tego konfliktu
Źródło: TVN24

Gasiuk-Pihowicz: ze zbrodniarzami się nie dealuje

Europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że "bardzo ciężko się patrzyło na ten czerwony dywan, który był rozwijany przez amerykańskich żołnierzy przez zbrodniarzem".

- Jedno jest pewne, pokój w sto dni się nie zdarzy, nie ma drogi na skróty. Trump pojechał tam jak biznesmen, liczył na jakiś deal i że coś ugra na boku, ale wyszedł z tego spotkania w mojej ocenie z tą samą lekcją, którą my w Europie znamy od długiego czasu, a mianowicie, że ze zbrodniarzami się nie dealuje - mówiła.

- Dobrze się stało, że chwilę potem był szybki telefon do europejskich liderów, że zostały wyartykułowane gwarancje amerykańskie dla Ukrainy, chociaż dosyć mgliste - przyznała.

Gasiuk-Pihowicz: Trump pojechał tam jak biznesmen, liczył na jakiś deal
Źródło: TVN24

Horała o scenariusza dla Ukrainy

Według posła PiS Marcina Horały "mamy w tym momencie z realnych scenariuszy dwa bardzo negatywne". - Scenariusz numer jeden: kontynuacja wojny tak, jak ona teraz wygląda, bo to spowoduje, że nie dzisiaj, nie jutro i nie za pół roku, ale za dwa lata, za trzy lata przyjdzie ten moment wyczerpania po stronie ukraińskiej. W międzyczasie Rosja zdobędzie sporo Ukrainy, a na koniec prawdopodobnie to państwo - mówił.

Drugim scenariuszem ma być pokój, który zostanie w Ukrainie odebrany jako klęska i spowoduje, że "to państwo wyniszczone wojną i jeszcze złamane psychicznie, za dwa, trzy lata, kiedy Rosja znów zaatakuje, będzie łakomym kąskiem".

- Z realnych scenariuszy ten trzeci, do którego powinniśmy dążyć, to jest taka forma pokoju, która tę wojnę zatrzyma, do której jakoś tam przekonać (...) Rosję się uda i jednocześnie będzie zawierała w sobie takie elementy, które zagwarantują, że jednak Ukraina nie będzie państwem złamanym, niezdolnym do obrony na przyszłość - mówił.

Horała o realnych scenariuszach dla Ukrainy
Źródło: TVN24

Machulski o dołączeniu Ukrainy do NATO

Wicerzecznik Konfederacji Wojciech Machulski był natomiast pytany, czy deklaracja - między innymi Karola Nawrockiego - że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO, nie wpłynie negatywnie na negocjacje z Putinem.

- Myślę, że to nadal jest na stole, niezależnie od tych deklaracji, natomiast trzeba rozumieć, że to, żeby Ukraina w najbliższych latach i (...) w najbliższej przyszłości nie dołączyła do NATO, jest absolutnie polską racją stanu - mówił.

- Gdyby Ukraina będąca w NATO została zaatakowana przez Federację Rosyjską, to mamy dwa scenariusze: albo cały sojusz włącza się do wojny atomowej z Rosją, albo nie włącza się do wojny, co oznacza, że te gwarancje bezpieczeństwa się rozsypują i w tym momencie Polska również staje się potencjalnym celem ataku - tłumaczył.

Machulski o dołączeniu Ukrainy do NATO
Źródło: TVN24

Piechna-Więckiewicz: Putin wrócił do gry

Zdaniem wiceministry edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz (Lewica) na rozmowach na Alasce zyskała Rosja. - Putin wrócił do gry jako pełnoprawny przywódca wśród demokratycznych państw - powiedziała.

-  To nie jest kwestia tylko i wyłącznie, jaki Stany Zjednoczone mają interes gospodarczy czy strategiczny, ale ten strategiczny to jest też kwestia wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako jednego z państw, które od lat rościło sobie prawa do bycia państwem mającym wpływ na sytuację geopolityczną - mówiła.

Jak wyjaśniała, jej zdaniem nie da się "robić różnych deali", jeżeli "będzie się uwiarygadniać Władimira Putina".

OGLĄDAJ: Piotr Zgorzelski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marcin Przydacz, Wojciech Machulski, Paulina Piechna-Więckiewicz, Marcin Horała
pc

Piotr Zgorzelski, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marcin Przydacz, Wojciech Machulski, Paulina Piechna-Więckiewicz, Marcin Horała

pc
Autorka/Autor: kgr/dap

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica