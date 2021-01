Dworczyk o "kilku najważniejszych datach" dotyczących szczepień

Do końca tygodnia będziemy mieli łącznie 450 tysięcy zaszczepionych osób - zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19 Michał Dworczyk. Podał też cztery "najważniejsze daty" dotyczące szczepień seniorów.

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepienia przeciwko COVID-19 przekazał na konferencji w poniedziałek, że do Polski dostarczono 1 milion 51 tysięcy dawek szczepionki. 456 tysięcy z nich trafiło do szpitali węzłowych.