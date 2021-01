Pytania o listę rezerwową i przebieg szczepień. Dworczyk: nie da się tym sterować ręcznie

W Sejmie trwa posiedzienie komisji zdrowia. Politycy dyskutują o realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19. Na pytania posłów odpowiadają Michał Dworczyk, pełnomocnik do spraw szczepień oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Posłowie pytali między innymi, dlaczego nie zostały stworzone "listy rezerwowe" osób, które mogłyby być zaszczepione poza kolejnością w przypadku dodatkowych dawek.

We wtorek o godzinie 11 Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce przekroczyła 92 tysiące.

"Nie chcieliśmy rozbudzić zainteresowania szczepieniem, gdy mamy bardzo mało szczepionek"

Wiele pytań do przedstawicieli rządu przygotowała opozycja. Na pytania posłów odpowiadali Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik do spraw szczepień przeciwko COVID-19 oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dworczyk był pytany między innymi, dlaczego rząd nie uruchomił kampanii zachęcającej do przyjmowania szczepień. - Nie uruchomiliśmy wcześniej pełnoskalowej kampanii profrekwencyjnej, bo nie chcieliśmy rozbudzić zainteresowania wśród Polaków szczepieniem w sytuacji, w której jeszcze mamy bardzo mało szczepionek. W takiej sytuacji natrafilibyśmy na frustrację - wyjaśniał.

Dworczyk: Szczepienia organizuje każdy dyrektor szpitala albo pełnomocnik. Nie da się tym sterować ręcznie

- Dzisiaj jest bardzo specyficzny etap szczepienia grupy zero, który odbywa się w 509 szpitalach. Bardzo ograniczona liczba miejsc, jak i personelu pracującego w podmiotach medycznych - przypominał Dworczyk.

W jego ocenie "nie da się pełnomocnikowi dyrektora szpitala w danej miejscowości powiedzieć: proszę zrobić kolejkę osób na zapas". - Ten człowiek najlepiej wie, kogo i w jakim dniu zaprosić na szczepienie. Nie ma problemu z tym, by wziąć dodatkowych pracowników podmiotów medycznych i żeby w sytuacji jak ktoś się nie zjawi na szczepienie, zaprosić osobę z listy zapasowej - powiedział szef KPRM.

Dworczyk: Na pewno będą wpadki. Spróbujmy nie robić wokół tego polityki

Dworczyk podkreślił jednocześnie, że akcja szczepień przeciwko COVID-19 jest "absolutnym priorytetem" dla rządu. - Dlatego ten program powinien nas łączyć, powinien być realizowany ponad podziałami i nie powinniśmy wykorzystywać go do różnego rodzaju przepychanek politycznych. Powinniśmy oprzeć się pokusie, żeby różnego rodzaju sytuacje, które na pewno się zdarzą, wykorzystywać do upolityczniania programu szczepień - mówił.