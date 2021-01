Czy Jarosław Kaczyński zapisał się na szczepienie? Odpowiada Ryszard Terlecki, mówi też o sobie

Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński się zapisał, ale z pewnością się nie szczepił - odpowiadał w poniedziałek na pytania dziennikarzy wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dodał, że sam również nie przyjął preparatu ani nie zarejestrował się na szczepienie. Obaj politycy z racji wieku mają już do tego prawo.

Czy prezes Kaczyński zapisał się na szczepienie? Terlecki: nie wiem, ale z pewnością się nie szczepił

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany o to przez dziennikarzy w Sejmie, oświadczył, że "jeszcze nie" zaszczepił się na koronawirusa. Dlaczego? - Tyle jest hałasu o to, że politycy czy osoby znane próbują przeniknąć do systemu szczepień - argumentował.