Samochód uderzył w wyprzedzający go radiowóz na sygnałach. Kolizja zakończyła się na budynku mieszkalnym

Mieszkańcy bloku w Częstochowie (woj. śląskie) zobaczyli przez okno, jak w mieszkaniu naprzeciw mężczyzna bije kablem i kopie dziewięcioletniego chłopca. Zawiadomili policję i - na dowód - nagrali telefonem akt znęcania się nad dzieckiem. Dziewięciolatek zeznał, że ojczym bił go i wyzywał od pięciu lat. Mężczyzna przyznał się do tego jednego razu. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt dla ojczyma. Jednak sąd wniosku nie uwzględnił.