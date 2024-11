Straszą, manipulują, rozkochują. Przed świętami trzeba szczególnie uważać

Jak wynika z opublikowanego na stronie NASK poradnika dla seniorów „#Halo! Tu cyberbezpieczny senior”, z roku na rok rośnie liczba przestępstw w internecie. W 2023 roku w porównaniu do 2022 roku liczba oszustw komputerowych wzrosła dwukrotnie - z 35 do 75 tysięcy przypadków .

"Romantyczni" oszuści poszukują ofiar na portalach społecznościowych

Można kogoś oszukać "na amerykańskiego żołnierza", "na lekarza", częsta jest też metoda "na ukraińskiego żołnierza". Oszustwo polega na tym, że ktoś podający się np. za żołnierza nawiązuje bardzo bliską relację z daną osobą i ją zwodzi. Oczywiście nie może dojść do spotkania na żywo ze względu na „szereg przeszkód” ponieważ żołnierz przebywa np. za granicą, aby przyjechać do Polski potrzebuje środków. „Amerykańscy żołnierze” poszukują ofiar na portalach społecznościowych . Zazwyczaj to wygląda tak, że ktoś zupełnie obcy prosi o nawiązanie kontaktu, ma bardzo atrakcyjne zdjęcie profilowe, może pochodzić z dalekiego kraju.

„Nie wszystkie 'oszustwa romantyczne' są rozgrywane wedle tego schematu. Część ma miejsce na portalach randkowych. Najpierw nawiązuje się rozmowa, z czasem flirt, a później pojawia się prośba o pożyczkę lub próba szantażu , jeżeli oszust natrafia na opór drugiej strony. Szantaż może polegać na tym, że jeżeli doszło np. do udostępnienia erotycznych zdjęć, to oszust może zagrozić ich upublicznieniem” – podkreśliła ekspert NASK.

Uwaga na okazje przed świętami

„Jeżeli nie jesteśmy do końca pewni swoich kompetencji w sieci korzystajmy ze sklepów internetowych, które mają swoje odpowiedniki stacjonarne. Nie dajmy się zwieść wyjątkowym okazjom. Jeżeli widzimy, że w danym sklepie internetowym towar, który kosztuje z reguły kilkaset zł jest proponowany po podejrzanie niskiej cenie, to lepiej taki sklep sprawdzić. Socjotechnika cyberprzestępców polega często na wzbudzaniu emocji. Mamy się cieszyć z okazji, którą za chwilę wykorzystamy, albo przestraszyć się, że za chwilę tę okazję stracimy. Lepiej wziąć głęboki oddech i skonsultować ewentualny zakup z kimś, kto spojrzy na rzekomą okazję z boku bez emocji” – poradziła ekspertka NASK.

„Czasem sami tracimy rachubę, gdzie co zamówiliśmy i jak przyjdzie sms, że do paczki trzeba dopłacić jakąś kwotę możemy kliknąć w podany link i do tej paczki dopłacić. Algorytmy operatorów telefonicznych wyłapują większość takich SMS-ów, więc sądzę, że to będzie problem zanikający, natomiast wszelkie dopłaty nietypowe, o które jesteśmy proszeni już po zakończeniu procesu zakupowego, po opłacenia należności, zawsze należy traktować podejrzliwie” – dodała ekspertka NASKu.