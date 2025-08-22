Logo strona główna
Polska

"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"

Stanisław Soyka w 2008 roku
Koncert zakończony utworem "Tolerancja"
Źródło: TVN24
"Muzyczny geniusz", "niebo zyskało piękny głos", "Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze" - takimi słowami zmarłego w czwartek Stanisława Soykę żegnali polscy politycy. W piątek rano o śmierci muzyka napisał w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że to "wielka strata dla polskiej kultury".

Nie żyje Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, jeden z najważniejszych artystów na rodzimej scenie muzycznej ostatnich dekad. Zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczorem artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci koncert w Sopocie został przerwany. Artyści pożegnali go utworem "Tolerancja".

Hołd dla Stanisława Soyki. Wyjątkowe wykonanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołd dla Stanisława Soyki. Wyjątkowe wykonanie

Kultura i styl

Prezydent żegna autora "Tolerancji"

W piątek rano pożegnanie Stanisława Soyki opublikował na portalu X prezydent Karol Nawrocki: "To wielka strata dla polskiej kultury. Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów - 'Tolerancja'" - napisał, cytując fragment utworu.

Polscy politycy żegnają Stanisława Soykę. "Niebo zyskało piękny głos"

Zmarłego Soykę żegnało też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej. Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności. Dziękujemy za wszystkie dźwięki, które pozostaną z nami na zawsze".

"Na miły Bóg… Staszek Soyka umarł" - to słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Życzliwość, otwartość, humor ostry, a ciepły i w punkt. Muzyczny geniusz. To był honor, to była przyjemność, podróż w nowe światy. Niezapomniany artysta. Niezapomniany Człowiek. Tam, gdzie poszedł, będzie teraz piękniej. Szok, wdzięczność, łza" - podsumował.

"Stanisław Soyka. Tak wielu z nas przy Jego piosenkach spędziło najpiękniejsze chwile młodości. Niebo zyskało piękny głos. Spoczywaj w pokoju, Panie Stanisławie" – napisała europosłanka Magdalena Adamowicz, dodając słowa piosenki "Tolerancja".

"Śląsk stracił dziś wielkiego artystę. Stanisław Soyka - spoczywaj w pokoju" – skomentował europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut.

"'Na moim podwórku blues, na zegarze wieczór, i nie nie czekaj tylko żyj, bo, to tylko chwila, może dwie...'" – wspomniał słowa piosenki "Cud niepamięci" europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Poseł Lewicy Marcin Kulasek podkreślił, że Stanisław Soyka był "wybitnym wokalistą jazzowym i popowym oraz kompozytorem". "To ogromna strata dla polskiej sceny muzycznej. Jego muzyka pozostanie z nami na zawsze" - dodał i zwrócił uwagę, że z powodu śmierci artysty ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany.

"Zmarł Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich artystów" - pisał na platformie X poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.

Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że Stanisław Soyka był "komplementarny, niezwykle twórczy, nigdy nie pływający po powierzchni, lecz sięgający w głąb". "Jego muzyka, pełna emocji i wartości towarzyszyła mi od młodości przez całe życie" - przekazał.

"Wiadomość o jego śmierci głęboko mnie poruszyła. Jego wspaniała twórczość pozostanie jednak w moim sercu jako cząstka mnie aż po moje ostatnie dni. Tak jak pamięć o nim. Mistrzu! Dziękuję, że miałem zaszczyt Ciebie poznać i porozmawiać z Tobą kilkanaście lat temu. Tak pięknie mówiłeś o swojej relacji z Bogiem w ostatnich tygodniach. Niech przyjmie Ciebie w swoim Królestwie" - dodał.

Również europoseł PiS Bogdan Rzońca wspomniał słowa piosenki "Tolerancja": "'Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka A przecież każdy włos jak nasze lata policzony … Na miły Bóg' RiP Stanisław Soyka".

Podobnie pożegnała mistrza europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty, az /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Sławomir Mielnik/PAP

