Przyznał, że decyzja PKW może być przestrogą na przyszłość dla innych partii. - To jest pokusa i to dotyczy wszystkich partii. Ludzie są słabi, a bardzo łatwo można wykorzystać tutaj różne zasoby, fundusze państwowe. Trudno czasami rozdzielić kwestie prywatne od kwestii służbowej, jeżeli przedstawiciel władzy bierze udział w kampanii wyborczej, jedzie służbowym samochodem czy korzysta z jakichś funduszy służbowych. Nie zawsze jest to łatwe do rozdzielenia, więc trzeba rzeczywiście uważać - przyznał Hermeliński.

Hermeliński: mam nadzieję, że to będzie przestroga na przyszłość

- Mam nadzieję, że to rozstrzygnięcie PKW będzie przestrogą na przyszłość dla partii, dla przedstawicieli partii, którzy chcieliby wykorzystywać fundusze państwowe. To, co się działo przy ostatnich wyborach i jeszcze wcześniej, to przechył na stronę państwowo-partyjną. To było coś nie do pomyślenia - ocenił sędzia.