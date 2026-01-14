Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sprawa zatrzymania Romanowskiego umorzona. "Charakter bezprecedensowy"

Marcin Romanowski
Żurek o decyzji sądu w sprawie Romanowskiego: to był manifest polityczny
Źródło: TVN24
Umorzono śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z zatrzymaniem w lipcu 2024 roku posła PiS Marcina Romanowskiego - poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Byłego wiceministra sprawiedliwości zwolniono wówczas ze względu na jego immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

W środę Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat, w którym poinformowano o umorzeniu śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez bezprawne pozbawienie wolności posła PiS Marcina Romanowskiego. Do jego zatrzymania doszło 15 lipca 2024 roku.

Decyzję o umorzeniu śledztwa podjęto 8 stycznia, a jej podstawą - jak wyjaśnia prokurator Anna Adamiak - "było stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego". "Zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził, aby osoby objęte zawiadomieniem działały z zamiarem bezprawnego pozbawienia wolności Marcina R., a tym samym nie dopuściły się przekroczenia swoich uprawnień" - czytamy.

W komunikacie wyjaśniono, że uznanie zatrzymania za nielegalne nie skutkuje automatycznie odpowiedzialnością karną funkcjonariusza publicznego, który dokonał zatrzymania czy polecił jego przeprowadzenie. "Nie oznacza to również, że czynność ta pozostaje poza kontrolą w aspekcie odpowiedzialności karnej" - zaznaczono.

Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości o popełnienie łącznie 19 przestępstw. Prokuratura zarzuca mu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
O co chodzi w sprawie Marcina Romanowskiego. Podsumowujemy

O co chodzi w sprawie Marcina Romanowskiego. Podsumowujemy

Za co ścigany jest Marcin Romanowski? Zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości

Za co ścigany jest Marcin Romanowski? Zarzuty wobec byłego wiceministra sprawiedliwości

Sprawa zatrzymania Marcina Romanowskiego

Romanowski został zatrzymany w połowie lipca 2024 roku, po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm. Wtedy jednak wniosek prokuratury o areszt dla posła PiS odrzucił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. We wrześniu natomiast złożone przez prokuraturę zażalenia na tę decyzję odrzucił Sąd Okręgowy w Warszawie. Powodem był chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Jeszcze w nocy tego samego dnia - bezpośrednio po decyzji Sądu Rejonowego - Romanowski został zwolniony. Wkrótce potem złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym pozbawieniu wolności. Jego obrońca złożył także zażalenie na zatrzymanie, a w listopadzie 2024 roku sąd uznał, że zatrzymanie Romanowskiego, choć zasadne, było nielegalne w związku z chroniącym go immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Śledztwo w tej sprawie wszczęto pod koniec lutego zeszłego roku w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Dotyczyło: prokuratorów z Zespołu Śledczego nr 2 PK, który zajmuje się postępowaniem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a także ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, wiceministra Arkadiusza Myrchy oraz prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.

Immunitet Romanowskiego a "charakter bezprecedensowy"

Jak czytamy w komunikacie, "przepisy dotyczące zakresu obowiązywania immunitetu członka oraz zastępcy członka ZP RE budzą poważne wątpliwości interpretacyjne". Prokuratura zaznaczyła też, że znajduje to odzwierciedlenie między innymi w poglądach prezentowanych w opiniach prawnych sporządzonych na zlecenie resortu sprawiedliwości i PK oraz w rozważaniach sądów orzekających w tej sprawie.

"Sprawa ta miała charakter bezprecedensowy, po raz pierwszy w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości dokonywano oceny zakresu ochrony immunitetu Rady Europy" - zaznaczono. W związku z tym "brak jest zatem dowodów pozwalających na przyjęcie, że prokuratorzy podejmujący czynności w związku z zatrzymaniem Marcina R. mieli świadomość ich bezprawności lub co najmniej godzili się na naruszenie prawa".

Adamiak przekazała również, iż prokuratura nie znalazła podstaw do ustalenia, że członkowie kierownictwa MS mieli nakłaniać, zmuszać lub podżegać prokurator Marzenę Kowalską do wydania 15 lipca 2024 roku postanowienia o zatrzymaniu posła PiS.

"Prokurator Marzena Kowalska, wydając postanowienie o zatrzymaniu, działała w przekonaniu, że nie przysługuje mu immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego RE, a więc że nie występuje żadna przeszkoda prawna do jego zatrzymania. Nie doszło więc do umyślnego przekroczenia uprawnień" - podsumowano.

Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Ziobry i Romanowskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe prawo na Węgrzech może uniemożliwić wydanie Ziobry i Romanowskiego

Świat

Romanowski o "skandalicznej decyzji"

Środową informację o umorzeniu śledztwa skomentował na platformie X Romanowski. "Skandaliczna decyzja - ale całkowicie przewidywalna w warunkach krypto-dyktatury - przestępcza władza nie będzie ścigać samej siebie" - ocenił.

Ocenił też, że decyzja ta oznacza, iż prokuratura "ordynarnie skręciła sprawę bezprawnego pozbawienia wolności posła opozycji".

W sprawie Romanowskiego dopiero 2 października 2024 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zgodziło się na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i areszt. Romanowski w połowie października ponownie usłyszał zarzuty, a w grudniu 2024 roku sąd zgodził się na areszt. W drugiej połowie miesiąca Romanowski poinformował jednak o uzyskaniu azylu politycznego na Węgrzech.

OGLĄDAJ: Jądro ciemności
pc

Jądro ciemności

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Marcin RomanowskiProkuraturaProkuratura KrajowaPrawo i SprawiedliwośćFundusz Sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Fatalny debiut trenera. Real odpadł po golu w doliczonym czasie
Najnowsze
imageTitle
Prezes się nie łudzi? Ujawnił cel Polaków w mistrzostwach Europy
Najnowsze
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump o Iranie. "Otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie"
Świat
Nuuk, stolica Grenlandii
Co dalej z Grenlandią? Bez porozumienia po rozmowach delegacji
Świat
imageTitle
Test, który zmienił wszystko. Kolejna kara dla dartera po mistrzostwach świata
EUROSPORT
Możliwe marznące opady
IMGW ostrzega przed ślizgawicą i śnieżycami
METEO
Protesty w Iranie
Polska, Włochy, Niemcy i Brytyjczycy apelują w sprawie Iranu
Świat
imageTitle
Pokaz siły Barcelony. Pajor z asystą, Atletico bez szans
EUROSPORT
Domek Mauretański na Mokotowie
Gołębnik odnowiony, czas na Domek Mauretański
WARSZAWA
14 2000 kropka cl-0004
"Czarna Madonna nie jest tłem dla chuliganów"
"KROPKA NAD I"
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
METEO
Prezydent RP Karol Nawrocki
Tej ustawy prezydent "szczęśliwie zawetować nie może". Minister komentuje
BIZNES
Ryszard Kalisz
Kaczyński pozwał Kalisza. Jest decyzja sądu
Polska
imageTitle
Poznaliśmy pierwszego finalistę Pucharu Narodów Afryki
Najnowsze
Komunikacja miejska w ferie zimowe
Będzie mniej autobusów, rzadziej pojadą tramwaje i metro
WARSZAWA
imageTitle
Problemy Djokovicia. Nagle musiał zakończyć trening
EUROSPORT
Ukrywał się w chatce na skraju lasu
Na skraju lasu zbudował domek, by uniknąć więzienia
WARSZAWA
Mem Białego Domu
Kolejny mem Białego Domu o Grenlandii
Świat
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
METEO
imageTitle
Skoki narciarskie w Wielkanoc? Zaskakująca decyzja FIS
EUROSPORT
Lotnisko w Nowym Jorku
USA wstrzymują wydawanie wiz imigracyjnych obywatelom 75 krajów
BIZNES
Marcin Romanowski
"Ręcznie" wyznaczony? O co chodzi z sędzią w sprawie Romanowskiego
Polska
Zbigniew Ziobro
"Chcemy zobaczyć dokument"
Polska
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin
BIZNES
Do szpitala z obrażeniami trafił też portier
Brutalny atak na lekarkę. "Leżała pod kaloryferem cała we krwi"
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Zełenski zapowiada stan wyjątkowy
Świat
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
METEO
Nawrocki
"Dragon" na spotkaniu z prezydentem. Kto odpowiadał za uczestników?
Polska
imageTitle
Zacięta walka w slalomie. Zwycięsko wyszli z niej Włosi
EUROSPORT
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica