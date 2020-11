41 spraw sędziego Tulei musi rozpocząć się od nowa. "Mój klient zamówił szampana do celi"

Restart procesów

Mafijna egzekucja

Gdy policjanci zaczęli mu deptać po śladach, udało mu się uciec do Republiki Południowej Afryki, gdzie ukrywał się aż do 2014 roku.

Sam proces zbliżał się już do końca; przesłuchanych zostało ponad 100 świadków, odbyły się dziesiątki rozpraw. Te wszystkie czynności nowy skład sędziowski będzie musiał powtórzyć.

Zabójcy i gangsterzy

- Na wieść o tym (zawieszeniu sędziego Tulei - red.) mój klient zamówił szampana do celi. I nie żartuję. Wypił butelkę, bo już wie, że wkrótce wyjdzie na wolność, a być może nigdy wyroku nie usłyszy. Żadną przesłanką do przedłużania w nieskończoność aresztu nie są problemy wymiaru sprawiedliwości – twierdzi w rozmowie z tvn24.pl mecenas do jednej ze spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej, którą prowadził sędzia Tuleya.