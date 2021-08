Fogiel o nieuznawanej Izbie Dyscyplinarnej: być może ten punkt sporny zniknie

O losach kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mówił we wtorek zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. - Reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest zakończona. Być może punkt sporny w ramach wdrażania dalszej reformy zniknie, co nie znaczy, że zniknie zasada konieczności ponoszenia odpowiedzialności przez środowisko sędziowskie - powiedział w Polskim Radiu.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 15 lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 14 lipca wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w innej sprawie w postaci "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Komisja Europejska dała czas Polsce do 16 sierpnia na odpowiedź, czy zastosuje się ona do decyzji TSUE. Potem możliwe będą sankcje finansowe.

Fogiel o kwestionowanej Izbie Dyscyplinarnej

- Mówiliśmy o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie jest zakończona. Będziemy podejmować dalsze prace, być może rzeczywiście ten punkt sporny w ramach wdrażania dalszej reformy zniknie, co nie znaczy, że zniknie zasada konieczności ponoszenia odpowiedzialności przez środowisko sędziowskie, bo każda z gałęzi władzy, czy to sądownicza czy wykonawcza czy ustawodawcza, taką odpowiedzialność ponosi - dodał.

Na uwagę, że rezygnacja z Izby Dyscyplinarnej byłaby rodzajem ustępstwa, próbą znalezienia kompromisu, odpowiedział, że "to już jest kwestia interpretacji, bo jeżeli dokonujemy oceny pewnych rozwiązań i widzimy, że można znaleźć lepsze, to dlaczego mielibyśmy tych lepszych rozwiązań nie zastosować".

- Co istotne w tej sprawie, nasze stanowisko jest niezmienne, co do roli i położenia wymiaru sprawiedliwości. Kwestie sądownictwa, organizacji sądownictwa są zastrzeżone do kompetencji krajów członkowskich - powiedział.