Jeżeli Marcin Romanowski nie stawi się w prokuraturze, to oznaczałoby, że nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Wtedy prokuratura będzie musiała ponowić ten wniosek aż do skutku - tak o działaniach wobec byłego wiceministra sprawiedliwości mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Bodnar. Wskazał też, "co może dać podstawę do ponownego zatrzymania" polityka Suwerennej Polski.

Bodnar o tym, co "może dać podstawę do ponownego zatrzymania" Romanowskiego

O tym, co dalej może się wydarzyć w sprawie Romanowskiego Bodnar mówił w niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24. Były wiceminister został wezwany do prokuratury na poniedziałek na godzinę 9.

- Myślę, że (gdyby Romanowski się nie stawił - red.), to oznaczałoby, że pan Romanowski nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że wtedy prokuratura będzie musiała ponowić ten wniosek aż do skutku - powiedział.

- Jeżeli się nie będzie stawiał, to w którymś momencie prokuratura będzie mogła przejść do tej fazy, że uzna, że to są nowe okoliczności, (że to jest - red.) brak współpracy ze strony pana Marcina Romanowskiego. I to może dać podstawę do ponownego zatrzymania - powiedział.