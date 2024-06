Myśliwiec nagle przecina błękitne niebo nad naszymi głowami. Patrzymy na to z dołu, jak skazani na atak, bezbronni ludzie. Za chwilę nad piaszczystym pustkowiem unosi się chmura pyłu, ujadają psy, bezradny tłum spędzony nie wiadomo gdzie… To inwazja! Z pustynnej kosmicznej maszyny słychać po rosyjsku: "Myślicie, że was to nie dotyczy, że to nie wasza sprawa, że możecie się w to nie mieszać? Cóż, szumowiny…". W powietrzu unosi się czarny dym i kurz. Wokół dołu z piachem uzbrojeni po zęby żołnierze właśnie mierzą do bezbronnych cywili…