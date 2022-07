Mateusz Morawiecki wielokrotnie podejmował działania na rzecz zastąpienia Solidarnej Polski innym koalicjantem, konkretnie Polskim Stronnictwem Ludowym – powiedział w "Kropce nad i" lider Porozumienia Jarosław Gowin. Jak dodał, próby te napotykały "na sprzeciw Władysława Kosiniaka-Kamysza i posłów PSL". Komentując sytuację wewnątrz rządu, Gowin ocenił, że "Mateusz Morawiecki toleruje Zbigniewa Ziobrę, bo musi".

Politycy Solidarnej Polski sprzeciwiają się niektórym kamieniom milowym, od których wypełnienia uzależnione są wypłaty unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a spór środowisk Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobry na tym tle wciąż trwa. O stosunki wewnątrz rządu w "Kropce nad i" pytany był Jarosław Gowin, lider Porozumienia, byłego koalicjanta w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Gowin: Mateusz Morawiecki toleruje Zbigniewa Ziobrę, bo musi

- Mateusz Morawiecki toleruje Zbigniewa Ziobrę, bo musi. Nie ma innego wyjścia. Wielokrotnie podejmował działania na rzecz zastąpienia tego koalicjanta innym, konkretnie Polskim Stronnictwem Ludowym. Napotykał na sprzeciw Władysława Kosiniaka-Kamysza i posłów PSL – powiedział Gowin.

Z kolei Jarosław Kaczyński – mówił – "toleruje Zbigniewa Ziobrę z dodatkowego powodu". - Nie chodzi tylko o arytmetykę sejmową. Moim zdaniem w wielu sprawach Zbigniew Ziobro wyraża poglądy, które są bliższe Jarosławowi Kaczyńskiemu niż poglądy Mateusza Morawieckiego – ocenił.

Dopytywany o to, czy ataki Ziobry na UE są bliższe poglądom Kaczyńskiego, Gowin odparł, że "tu dokonała się zła ewolucja w poglądach Jarosława Kaczyńskiego". - Jego pierwsza partia, Porozumienie Centrum, jako pierwsza zgłosiła postulat wejście Polski do EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza, później Unia Europejska - red.). W ostatnim czasie widać wyraźnie, że poglądy Jarosława Kaczyńskiego (…) ewoluowały w kierunku eurosceptycyzmu, co jest w dzisiejszych warunkach geopolitycznych, wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, po prostu szaleństwem – dodał.

"Jarosław Kaczyński wierzy, że Niemcy są zagrożeniem dla Polski"

Pytany o słowa lidera PiS dotyczące militarnego wzmacniania się Niemiec, lider Porozumienia zaznaczył, że "Niemcy są głównym partnerem gospodarczym Polski". - Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są też kluczowym partnerem politycznym. Jeżeli chodzi o zbrojenia niemieckie – niezależnie od skojarzeń historycznych - to wiemy dobrze, że Niemcy są częścią NATO, a NATO, obok własnej silnej armii, która słusznie przez obecny rząd jest wzmacniana, jest filarem polskiej suwerenności - dodał.

- Jarosław Kaczyński w to wierzy, że Niemcy są zagrożeniem dla Polski. Jeżeli polityka rządu niemieckiego, zwłaszcza obecnego, budzi różne negatywne komentarze (…), to musimy pamiętać, że historia należy od przeszłości. Dobre relacje polsko-niemieckie to bardzo ważny komponent tej trochę chwiejącej się w posadach budowli, jaką jest Unia Europejska - mówił Gowin.

Odnosząc się do postulatów reparacji wojennych od Niemiec, które podnosi obóz władzy, powiedział, że "wszyscy, którzy to formułują, wiedzą doskonale, że to króliczek, którego się goni, nie po to żeby go złapać". – Od II wojny światowej minęło 80 lat. Żaden rząd niemiecki nie przystąpi do poważnych rozmów na temat reparacji – ocenił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/kg