Bielan o Gowinie: Groteskowy dyktator. Zaczyna siódmy rok swojej trzyletniej kadencji

Jarosław Gowin z niezrozumiałych powodów od trzech lat nie organizuje demokratycznych wyborów i w związku z tym nie ma demokratycznego mandatu do zarządzania partią - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, polityk Porozumienia, europoseł. Odpowiadając na słowa Gowina o "groteskowym puczu" w partii, nazwał go "groteskowym dyktatorem".

Bielan o Gowinie: groteskowy dyktator

O jego słowa był pytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan. - O groteskowym puczu może mówić tylko groteskowy dyktator, czyli ktoś, kto z niezrozumiałych powodów od trzech lat nie organizuje demokratycznych wyborów i w związku z tym nie ma demokratycznego mandatu do zarządzania partią - mówił.

"Ja nie biegam na skargę do Jarosława Kaczyńskiego"

- Ja nie biegam na skargę do Jarosława Kaczyńskiego, nie proszę, by rozwiązywał wewnętrzne sprawy Porozumienia. Jesteśmy niezależną partią, to my będziemy decydować na zjeździe, na kongresie, kto będzie prezesem - skomentował to Bielan we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego".