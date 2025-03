"Typowy ruski przekaz". Spięcie europosłów KO z Zajączkowską-Hernik

Do spięcia między europosłami Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pihowicz i Łukaszem Kohutem a europosłanką Konfederacji Ewą Zajączkowską-Hernik doszło we wtorek w mediach społecznościowych. Chodziło o jej reakcję na "świadectwa z Ukrainy o gwałtach zbiorowych i tysiącach innych zbrodni na Ukraińcach". "Zajączkowska-Hernik - matka - jako jedna z niewielu ostentacyjnie siedzi" - napisała Gasiuk-Pihowicz. Europosłanka Konfederacji zareagowała na wpisy.

"Oh nie! Nagrał mnie pan jak oddycham, patrzę w górę, czasem w bok. Polecam zająć się pracą, a nie klaskaniem do banderowskich okrzyków" - odpowiedziała europosłanka Konfederacji.

Dyskusja Zajączkowskej-Hernik z Gasiuk-Pihowicz

Między polityczkami wywiązała się dyskusja. "Typowy ruski przekaz. Jeszcze zapomniała Pani dodać, że to nazistska" - skomentowała Gasiuk-Pihowicz.

"Pani powie, że to ruski przekaz rodzinom ofiar bestialsko pomordowanych przez banderowskich Ukraińców na Kresach Wschodnich. Pani retoryka jest żałosna i antypolska" - napisała Zajączkowska-Hernik, na co odpowiedziała europosłanka KO: "My dla ofiar i rodzin pomordowanych na Wołyniu działamy na rzecz ekshumacji i godnych pochówków. Wasze sojusze z ruskimi w tym temacie nie pomogą".