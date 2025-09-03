Logo strona główna
Polska

Specjalne życzenie Nawrockiego. Kameralny sparing w hotelu z mistrzem Alabamy

|
Karol Nawrocki
Specjalne życzenie Nawrockiego o kameralny sparing w hotelu z mistrzem Alabamy. Anegdota z innej wizyty w USA przed laty
Źródło: TVN24+
Trwająca wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych jest jego pierwszą w roli prezydenta, ale nie w ogóle. Odwiedził on USA jeszcze w czasie kampanii wyborczej, a wcześniej - jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej - w 2018 roku przebywał w Alabamie na krótkim stypendium. Z tym pobytem związana jest pewna anegdota, w której pojawia się lokalny mistrz pięściarstwa oraz kameralny sparing hotelowy z udziałem obecnego prezydenta. Opowiadamy ją w "Podcaście Politycznym" w TVN24+.

"Podcast polityczny", program Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego, można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.

Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Tam w środę po południu czasu polskiego ma spotkać się w Gabinecie Owalnym z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wcześniej jeszcze jako kandydat w czasie kampanii wyborczej Nawrocki widział się z Trumpem.

Ale to nie były jedyne jego wizyty w Ameryce. Kilka lat temu, w 2018 roku, Nawrocki również przebywał w Stanach Zjednoczonych na krótkim stypendium organizowanym przez Departament Stanu USA, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej.

Związana z tym jest pewna anegdota, którą usłyszeliśmy od innych uczestników tego stypendium.

Amatorska walka bokserska specjalnym życzeniem Nawrockiego

Spotkania odbywały się w Alabamie. Brali w nich udział m.in. dyrektorzy muzeów i historycy. Było to środowisko, które udało się tam, aby usłyszeć, jak Amerykanie radzą sobie z kwestią rasizmu, niewolnictwa, z własną trudną historią. 

Na marginesie sympozjów każdy z uczestników mógł sobie zażyczyć, jakiegoś spotkania lub wydarzenia, w którym chciałby wziąć udział. 

Karolowi Nawrockiemu miała zostać zorganizowana amatorska walka bokserska z jednym z lokalnych mistrzów Alabamy w pięściarstwie. Nie odbyło się to publicznie, lecz był to kameralny sparing w hotelu.

Ówczesny prezes IPN Karol Nawrocki podczas treningu bokserskiego w Kartuzach (zdjęcie z 01.07.2023 r.)
Ówczesny prezes IPN Karol Nawrocki podczas treningu bokserskiego w Kartuzach (zdjęcie z 01.07.2023 r.)
Źródło: Marcin Gadomski/PAP

Zostało to - jak słyszymy - bardzo dobrze odebrane. Nasi rozmówcy wskazują też, że Karol Nawrocki był tam dobrze traktowany, a kierowane przez niego wówczas muzeum stanowiło ważny element spotkań stypendialnych. Pozytywnie wypowiadają się też o poziomie języka angielskiego Nawrockiego. 

Pomost do rozmów na lekkie tematy

Dlaczego właśnie teraz wspominamy tę anegdotę? Dlatego, że sztuki walki mają być jednym z elementów, który miałby łączyć Nawrockiego i Trumpa w czasie ich spotkania. Amerykański lider jest bowiem sympatykiem tego typu sportów, szczególnie wrestlingu.

Zatem sport i inne miękkie tematy mają pojawiać się w tak zwanym small talku między prezydentami.

Dowiedz się więcej:

"Platforma zniknie". Co dalej?

A jaki jest główny cel?

Kluczowy cel obecności Nawrockiego w Białym Domu jest jednak inny. Jego środowisko ma nadzieję, że cała polityka zagraniczna głowy państwa będzie oparta w najbliższym czasie o Trumpa.

Dlatego przygotowano go do tej wizyty językowo i merytorycznie. W czasie wcześniejszych roboczych wizyt szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz europoseł PiS Adam Bielan, którzy są członkami delegacji, badali różne opcje na to, jak wkraść się w łaski Trumpa. 

Kiedy zapytaliśmy, jaki jest główny cel tej wizyty, jeden z ludzi prezydenta odpowiedział: - Zaprzyjaźnić się z Donaldem Trumpem. 

Jednocześnie jest cała agenda ich rozmów. Od stacjonowania amerykańskich wojsk w Polsce, przez wskrzeszenie Inicjatywy Trójmorza, kwestie gospodarcze, atomu czy energetyki.

Jaki jest kluczowy cel wizyty Nawrockiego w USA?
Źródło: TVN24+
Nawrocki

Koniec Platformy Obywatelskiej? "Tej jesieni ten sztandar zniknie"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Arleta Zalewska, Konrad Piasecki

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Gadomski/PAP

Karol NawrockiUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USA
Arleta Zalewska
Arleta Zalewska
Konrad Piasecki
Konrad Piasecki
Dziennikarz TVN24
