Szpiedzy z akademika. O zdradzonej żonie, modelce z TikToka i wybuchowej przesyłce w złotym pudełku

Kluczowe fakty:
- We wtorek przed sądem w Sosnowcu rozpoczyna się proces o szpiegostwo na rzecz Rosji. Oskarżeni to młode rosyjskie małżeństwo - Igor R. i Irina R. Oboje byli studentami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców.
- Prokuratura zarzuca im m.in., że donosili Federalnej Służbie Bezpieczeństwa na działaczy rosyjskiej opozycji w Polsce oraz na osoby i instytucje, które udzielały im pomocy.
- Igor R. uwikłany jest też w głośną sprawę niebezpiecznej przesyłki. Z elementów, które znaleziono w paczce, można było skonstruować ładunek wybuchowy.
- Z tekstu dowiecie się również, jak z opozycjonisty można stać się szpiegiem, do czego zdolna jest zdradzona żona i jaki związek ze sprawą ma ukraińska modelka, którą ABW zatrzymało na Lotnisku Chopina, kiedy wracała z Las Vegas.
W sąsiednim pokoju ktoś uprawiał seks.