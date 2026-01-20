Szpiedzy z akademika. O zdradzonej żonie, modelce z TikToka i wybuchowej przesyłce w złotym pudełku

Kluczowe fakty:

We wtorek przed sądem w Sosnowcu rozpoczyna się proces o szpiegostwo na rzecz Rosji. Oskarżeni to młode rosyjskie małżeństwo - Igor R. i Irina R. Oboje byli studentami Uniwersytetu Śląskiego, a polskie władze przyznały im status uchodźców.

Prokuratura zarzuca im m.in., że donosili Federalnej Służbie Bezpieczeństwa na działaczy rosyjskiej opozycji w Polsce oraz na osoby i instytucje, które udzielały im pomocy.

Igor R. uwikłany jest też w głośną sprawę niebezpiecznej przesyłki. Z elementów, które znaleziono w paczce, można było skonstruować ładunek wybuchowy.