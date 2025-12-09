Nowy sondaż partyjny i zasadnicza zmiana w Sejmie

Sejm przyjął informację premiera o bezpieczeństwie państwa Źródło: TVN24

Według opublikowanego we wtorek sondażu partyjnego, w porównaniu z poprzednim badaniem Koalicja Obywatelska zyskała 1,9 pkt proc. poparcia, uzyskując 32,8 proc. głosów. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 26,7 proc., również notując wzrost - o 0,3 pkt proc.

Jakie partie w Sejmie

Oprócz KO i PiS posłów do Sejmu wprowadziłaby jeszcze Konfederacja (13,1 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc.) oraz Lewica (7,1 proc.). Konfederacja traci w porównaniu z poprzednim badaniem 2,5 pkt proc. Umacnia się Konfederacja Korony Polskiej zyskując 2 pkt proc. Lewica odnotowała spadek o 0,8 pkt proc.

Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma poparcie na poziomie 3,1 proc., Partia Razem (2,8 proc.) oraz Polska 2050 (1 proc.). PSL ma 0,1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Partia Razem ma 0,3 pkt proc. mniej, a Polska 2050 traci 0,5 pkt proc.

5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos w najbliższych wyborach.

Nowy sondaż - podział mandatów w Sejmie

Jak zauważa WP, gdyby takie wyniki przełożyć na mandaty w 460-osobowym Sejmie, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 189 miejsc, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 150, a Konfederacja 63. Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna przypadłyby 33 mandaty, a Lewicy - 25. Ten hipotetyczny rozkład sił w Sejmie wskazuje, że żadna z partii nie może liczyć na samodzielną większość. Niemożliwe byłoby też odtworzenie koalicji obecnie rządzącej, ponieważ dwie partie - PSL i Polska 2050 - nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano w dniach 5-8 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych (CATI&CAWI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

