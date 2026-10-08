Nowy sondaż partyjny. Najbardziej zyskuje KO, kto jeszcze?
Jak pokazuje najnowszy, październikowy sondaż partyjny, Koalicja Obywatelska może liczyć obecnie na poparcie 33,1 proc. uczestników badania (miesiąc wcześniej miała 31,4). Drugie Prawo i Sprawiedliwość wskazało 17,3 proc. respondentów (we wrześniu 17,5). 3,5 punktu procentowego mniej od PiS - 13,8 proc. - ma zamykająca podium Konfederacja (przed miesiącem 12,6).
Z badania Opinia24 wynika, że na miejsce w Sejmie może jeszcze liczyć Konfederacja Korony Polskiej z 7,6 proc. głosów, Lewica - 6,5 proc. i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który jednak znalazł się tuż nad progiem wyborczym - z wynikiem 5,3 proc. Poniżej progu jest Razem (3,5), Polska 2050 (2,2) i PSL (2). Odpowiedź "inna partia" wybrało 1,4 proc. badanych, a "trudno powiedzieć" - 7,3.
Trzy czwarte Polaków chce wziąć udział w wyborach
W październiku niemal trzy czwarte (73 proc.) Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Zdecydowanie gotowych do głosowania jest dokładnie połowa (50 proc.) badanych, a kolejne 23 proc. deklaruje, że raczej weźmie w nich udział. Przeciwne stanowisko prezentuje 19 proc. badanych - 7 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej nie zagłosuje, a 12 proc. na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach. 8 proc. Polaków nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.
Jak zauważa Urszula Krassowska, Dyrektor Badań Społecznych Opinia24, Koalicja Obywatelska systematycznie zyskuje od sierpnia. - Wynik KO jest niewątpliwie powodem do zadowolenia dla największego ugrupowania rządzącego, ale sytuacja pozostałych partii tworzących koalicję jest znacznie trudniejsza - zauważa. - Lewica notuje kolejny spadek poparcia, natomiast Polska 2050 i PSL pozostają poniżej progu wyborczego. Oznacza to, że, mimo względnej stabilizacji głównych sił politycznych, układ wewnątrz obozu rządzącego nadal pozostaje słabym punktem. Jednocześnie mniejsza mobilizacja wyborców i wciąż znacząca grupa osób niezdecydowanych przypominają, że znaczna część elektoratu pozostaje otwarta na zmianę preferencji - dodaje ekspertka.
Badanie wykonano w dniach 5-7 października 2026 na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).