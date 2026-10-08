Polska Nowy sondaż partyjny. Najbardziej zyskuje KO, kto jeszcze? Adam Michejda |

Konwiński: zwłaszcza na początku tej kadencji PiS bardzo zabiegało o PSL Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Jak pokazuje najnowszy, październikowy sondaż partyjny, Koalicja Obywatelska może liczyć obecnie na poparcie 33,1 proc. uczestników badania (miesiąc wcześniej miała 31,4). Drugie Prawo i Sprawiedliwość wskazało 17,3 proc. respondentów (we wrześniu 17,5). 3,5 punktu procentowego mniej od PiS - 13,8 proc. - ma zamykająca podium Konfederacja (przed miesiącem 12,6).

Z badania Opinia24 wynika, że na miejsce w Sejmie może jeszcze liczyć Konfederacja Korony Polskiej z 7,6 proc. głosów, Lewica - 6,5 proc. i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który jednak znalazł się tuż nad progiem wyborczym - z wynikiem 5,3 proc. Poniżej progu jest Razem (3,5), Polska 2050 (2,2) i PSL (2). Odpowiedź "inna partia" wybrało 1,4 proc. badanych, a "trudno powiedzieć" - 7,3.

Preferencje partyjne

Trzy czwarte Polaków chce wziąć udział w wyborach

W październiku niemal trzy czwarte (73 proc.) Polaków deklaruje chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Zdecydowanie gotowych do głosowania jest dokładnie połowa (50 proc.) badanych, a kolejne 23 proc. deklaruje, że raczej weźmie w nich udział. Przeciwne stanowisko prezentuje 19 proc. badanych - 7 proc. respondentów odpowiedziało, że raczej nie zagłosuje, a 12 proc. na pewno nie wzięłoby udziału w wyborach. 8 proc. Polaków nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.

Jak zauważa Urszula Krassowska, Dyrektor Badań Społecznych Opinia24, Koalicja Obywatelska systematycznie zyskuje od sierpnia. - Wynik KO jest niewątpliwie powodem do zadowolenia dla największego ugrupowania rządzącego, ale sytuacja pozostałych partii tworzących koalicję jest znacznie trudniejsza - zauważa. - Lewica notuje kolejny spadek poparcia, natomiast Polska 2050 i PSL pozostają poniżej progu wyborczego. Oznacza to, że, mimo względnej stabilizacji głównych sił politycznych, układ wewnątrz obozu rządzącego nadal pozostaje słabym punktem. Jednocześnie mniejsza mobilizacja wyborców i wciąż znacząca grupa osób niezdecydowanych przypominają, że znaczna część elektoratu pozostaje otwarta na zmianę preferencji - dodaje ekspertka.

Badanie wykonano w dniach 5-7 października 2026 na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).