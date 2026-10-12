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Polska

Wzrosło poparcie dla KO i PiS. Obie Konfederacje tracą

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w pierwszej dekadzie października, na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska - wynika z sondażu CBOS. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które też zanotowało największy wzrost poparcia. Pogorszyły się notowania Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74 procent respondentów, czyli "praktycznie tyle samo co w sierpniu i we wrześniu". Według sondażu CBOS, spośród osób, które zadeklarowały udział w wyborach, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 28,6 procent badanych (o 2,5 punktu procentowego więcej niż w poprzednim miesiącu). Jak podkreślił CBOS, październik to trzeci miesiąc z rzędu, w którym notowania największej partii koalicyjnej poprawiły się.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby poparcie 18,2 procent badanych (wzrost o 3,2 pkt proc.). CBOS zauważył, że po dwóch miesiącach pogarszania się notowań, "to największy przyrost głosów odnotowany w tym miesiącu".

Podium zamyka Konfederacja, z poparciem 12,8 procent (spadek o 2 pkt proc. ). Poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna wyniosłoby natomiast 7,3 procent (spadek o 0,5 pkt proc.).

Partie pod progiem wyborczym

Pozostałe partie nie przekroczyłyby pięcioprocentowego progu wyborczego.

Partia Razem uzyskałaby 4,9 procent głosów (spadek o 1,2 pkt proc.), Rozwój Plus - 3,8 procent (wzrost o 0,1 pkt proc.), a Nowa Lewica - 3 procent (spadek o 2,9 pkt proc.)

Na kolejnych miejscach znalazły się: Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,8 procent poparcia (wzrost o 0,3 pkt proc.), Polska 2050 - 1,2 procent (wzrost o 0,4 pkt proc.) oraz Unia Centrum z 0,4 procent (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Na inne partie wskazało 0,5 procent badanych deklarujących udział w wyborach. 14 procent wyborców nie było zdecydowanych, na kogo oddadzą głos, 2,5 procent respondentów odmówiło ujawnienia swoich preferencji wyborczych.

Preferencje partyjne. Sondaż CBOS z października 2026 roku
Preferencje partyjne. Sondaż CBOS z października 2026 roku

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5–8 października metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 procent) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 procent) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

Źródło: PAP
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Tagi:
SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaRazemNowa LewicaPolskie Stronnictwo LudoweCentrumPolska 2050
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