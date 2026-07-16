Polska Pomoc dla Ukrainy? Wyraźny podział w nowym sondażu

Tusk: Polska będzie wspierała Ukrainę w jej obronie przeciwko rosyjskiej agresji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Dmytro Smolienko/UKRINFORM/PAP/EPA

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Jak tygodnie napięć, głównie na tle historycznym, wpłynęły na poparcie Polaków dla pomocy wojskowej walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainie? Jak wynika z sondażu pracowni IBRiS nieznacznie ponad połowa - 52,2 proc. - respondentów uważa, że nasz kraj nadal powinien wspierać militarnie zaatakowanego sąsiada. Z tego 22,6 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". Odmiennego zdania w sprawie pomocy jest jednak aż 45,2 proc. badanych, z czego 23,7 proc. wybrało "zdecydowanie nie". 2,5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej sprawie zdania.

Sondaż. Czy Polska powinna wspierać Ukrainę militarnie? Źródło zdjęcia: IBRiS dla "Rzeczpospolitej"

Kto popiera wsparcie militarne dla Ukrainy?

Mocno widać tu podziały polityczne - zwolennikami wsparcia militarnego dla Ukrainy jest 87 proc. zwolenników obozu rządzącego, a aż połowa z nich wybrała odpowiedź "zdecydowanie tak". W grupie przeciwników dominują zwolennicy opozycji (m.in. PiS, Konfederacja, Razem) - 64 proc., 33 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie". Przeciwna jest też większość osób nieuczestniczących w wyborach (55 proc.) - pisze "Rzeczpospolita".

Jak zauważa dziennik, wyniki sondażu pokazują spadek poparcia dla pomocy militarnej dla Ukrainy. Z podobnego badania IBRiS przeprowadzonego w grudniu 2022 roku, czyli 10 miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny wynikało, że za przekazywaniem broni i uzbrojenia było 77,5 proc. badanych, a przeciwko jedynie 18,3 proc.

Na początku miesiąca przez nasz kraj przetoczyła się dyskusja wokół doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Finalnie szef MON zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. - Nasi poprzednicy nie chcą pamiętać, że przekazywali sprzęt. Będę im to nie tylko przypomniał, ale będę ich też bronił w tych decyzjach - mówił szef MON. Kosiniak-Kamysz podkreślił także, że "pomoc Ukrainie jest strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczypospolitej".

Kosiniak-Kamysz o donacjach wyposażenia i amunicji dla Ukrainy od początku wojny Źródło: TVN24

Badanie zrealizowano w dniach 10-11 lipca tego roku metodą telefoniczną CATI, na próbie 1067 osób.