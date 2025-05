Co słychać w sztabach? "Rafał nas goni"

Piasecki: Mentzen chciał być jak zupa pomidorowa, którą polubią wszyscy Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Przed nami ostatni tydzień kampanii prezydenckiej. W niedzielę wyborcy zadecydują pomiędzy kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a kandydatem PiS Karolem Nawrockim.

Wydarzenia kampanijne minionego tygodnia komentowali w "Podcaście Politycznym" Arleta Zalewska i Konrad Piasecki.

Konrad Piasecki i Arleta Zalewska w najnowszym odcinku "Podcastu Politycznego" wskazali "najważniejsze wydarzenia" minionego tygodnia kampanii: debata prezydencka, rozmowy Sławomira Mentzena z kandydatami oraz niedzielne marsze Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w Warszawie.

- Czy to było 100 godzin, które zdecydowały o tym, kto zostanie prezydentem Polski na lata 2025-2030? - zapytał Piasecki na początku rozmowy, nawiązując do wydarzeń z weekendu. W ocenie Arlety Zalewskiej, "to był weekend, który zdecydował, że obaj kandydaci mają wciąż szansę, żeby zostać prezydentem".

Z kolei Piasecki stwierdził, że dla niego to był czas wydarzeń, które staną się "symbolami". - Jeśli nie będzie czarnego łabędzia (niespodziewanego wydarzenia) w tej kampanii, to tak naprawdę ten weekend ustalił nastrój kampanii, osadził kandydatów, zdefiniował ich (...) wyborcy będą dyskutowali kogo poprzeć, ale będą odnosili się do tych rzeczy, które podczas weekendu się wydarzyły - powiedział.

Moment, o którym sztab Nawrockiego "chciałby zapomnieć"

Piasecki i Zalewska swoją analizę rozpoczęli od piątkowej debaty prezydenckiej pomiędzy Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. - Debata absolutnie dla mnie atrakcyjna, pokazująca obu kandydatów (...) nawet jeśli nie wszyscy oglądali, uważnie śledząc i wpatrując się w ekran, to dostarczyła pewną ilustrację obu tych kandydatów - oceniła Zalewska.

- I ten moment, o którym myślę, że sztab Nawrockiego bardzo by chciał zapomnieć - wbrew temu, co się pojawiło, ja uważam, że to nie była żadna ustawka, że to był po prostu błąd kandydata, czyli moment, kiedy bierze snusa - dodała. W trakcie debaty kamery uchwyciły moment, w którym Nawrocki zażywa woreczek nikotynowy. Gest ten wzbudził szerokie zainteresowanie opinii publicznej. Dopytywany o niego zaraz po zakończeniu debaty Nawrocki stwierdził, że "brał gumę".

- Fakt, że kandydat nie jest w stanie wytrzymać dwóch godzin bez dostarczenia sobie nikotyny, dla mnie jest pytaniem, które jest otwarte - podkreśliła reporterka "Faktów" TVN. Zdaniem dziennikarki to kwestia, która może "zdominować ten tydzień".

W tym wątku Zalewska ujawniła również, że po zobaczeniu gestu Nawrockiego kontaktowała się z jednym z jego sztabowców. Jednak ten miał przekonywać, że "nie zauważył tego". Już po debacie szef sztabu kandydata PiS Paweł Szafernaker napisał, że był to snus.

Piasecki zwrócił uwagę, że Nawrockiego "przedstawiano od zawsze jako wysportowanego, prowadzącego zdrowy styl życia". - Chyba dla większości wyborców to jest coś trudnego do zrozumienia, trudnego do zaakceptowania - zaznaczył dziennikarz, komentując zdarzenie z debaty.

Piasecki zdradził, co Nawrocki robił przed piątkową debatą. - Wczesnym piątkowym popołudniem był widziany w jednej z galerii handlowych, ćwiczący na wiosłach, na siłowni w czapeczce "Make Poland Great Again" - ujawnił.

Zalewska opowiedziała anegdotę z kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy w 2015 roku. Do sytuacji miało dojść w trakcie spotkania dziennikarzy z kandydatem PiS. - Zjechaliśmy do takiej leśniczówki, to organizował Joachim Brudziński. Młody kandydat Andrzej Duda jeszcze mało komu znany i nagle gdzieś tam znika (...) jeden z fotoreporterów (...) mówi do mnie, że Andrzej Duda jest w toalecie i pali papierosy - opisywała dziennikarka, dodając, że prezydent Duda "zawsze ukrywał się" ze swoim nałogiem.

Dlaczego debaty dla Nawrockiego są "trudne"?

- Przede wszystkim ta debata była (...) żeby właśnie mobilizować i dostarczyć jakichś dobrych, elementów, usatysfakcjonować swoich wyborców (...) To, co mnie zaskoczyło w Rafale Trzaskowskim, to element, że była zarysowana grupa wyborców, do których miał adresować i to nie są wcale wszyscy konfederaci, to nie są wcale wyborcy Brauna - komentowała Zalewska.

Dziennikarka zwróciła szczególną uwagę na jeden z momentów debaty. - Był taki długi fragment w części dotyczącej służby zdrowia, pandemii. (Trzaskowski) próbował scalić Nawrockiego z PiS-em, bardziej z Szumowskim i Morawieckim - stwierdziła i dodała, że wśród wyborców Konfederacji i przedsiębiorców "nie ma większej niechęci" niż do tych polityków właśnie.

Według Zalewskiej każdy z kandydatów "ugrał" w trakcie tej debaty to, co chciał. - Dla Nawrockiego debaty są zawsze trudne (...), bo sztabowcy się boją, że gdzieś merytorycznie Trzaskowski będzie dociskał Nawrockiego, że będzie widać tę różnicę w doświadczeniu - podsumowała.

"Dwie taktyki" na rozmowę z Mentzenem

Rafał Trzaskowski rozmawiał w sobotę w Toruniu ze Sławomirem Mentzenem. Rozmowa odbyła się na zaproszenie lidera Konfederacji na jego kanale YouTube. Takie samo zaproszenie otrzymał też kandydat PiS Karol Nawrocki, z którym rozmowa odbyła się w czwartek. Po zakończeniu rozmowy Trzaskowskiego z Mentzenem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował nagranie, na którym widać trzech polityków w barze należącym do polityka Konfederacji.

- To wzburzyło szczególnie polityków Konfederacji, ale ja zobaczyłam coś, czego chyba w polskiej polityce nie widziałam od ponad 15 lat (...) Momentu, kiedy normalność wróciła do polityki, którą my trochę znamy, ale na pewno nie na poziomie liderów - skomentowała Zalewska.

- Rafał Trzaskowski wchodził w ten weekend i grał w nim bez marginesu na popełnienie błędów. Gdyby jemu nie poszła debata, gdyby jemu bardzo nie poszła rozmowa z Mentzenem, to prawdopodobnie nie miałby już czego szukać w tej kampanii - dodał Piasecki.

- Rafał Trzaskowski przyjął zupełnie inną taktykę niż Karol Nawrocki. (Nawrocki) był (...) potulny i układny wobec Sławomira Mentzena, tak jakby tworzyli jedną partię, a nie byli reprezentantami dwóch różnych środowisk politycznych, podpisywał się pod wszystkim - mówił Piasecki. W jego ocenie Nawrocki próbował się z Mentzenem "zlepić". Dziennikarz podkreślił, że "Trzaskowski przyjął zupełnie inną taktykę, taką pół na pół".

- Próbował zbudować inny wizerunek niż oni (wyborcy Konfederacji) do tej pory słyszeli i widzieli w mediach - stwierdziła Zalewska.

"Rafał goni nas z piwem w ręku"

Piasecki i Zalewska zdradzili okoliczności, w jakich doszło do spotkania Mentzena z Trzaskowskim i Sikorskim. - Sikorski przyszedł oglądać debatę do pubu (...) i tam miał też dotrzeć w którymś momencie Trzaskowski, tak był umówiony z Sikorskim (...) Trzaskowski chyba powiedział Mentzenowi, że jedzie do jego lokalu po rozmowie - mówił Piasecki.

Zalewska i Piasecki zgodnie stwierdzili także, że wizyta Trzaskowskiego u Mentzena nie spowoduje demobilizacji elektoratu Lewicy.

- To wciąż Karol wygrywa wśród wyborców Mentzena - mówił twórcom podcastu sztabowiec PiS-u. Co oznacza "wciąż"? - Rafał nas goni i to z piwem w ręku - odpowiadają.

W obu sztabach nie ma wątpliwości, że nagranie siedzących razem przy piwie Mentzena, Sikorskiego i Trzaskowskiego zespół tego ostatniego może zapisać sobie na liście plusów. I to tych, które mogą zdecydować o wyniku wyborów.

Wspólna wizyta w pubie ma zdaniem Zalewskiej i Piaseckiego jeszcze jeden efekt, to ostra krytyka polityków PiS-u wymierzona w Sławomira Mentzena. Zamiast to lekceważyć i bagatelizować, politycy z otoczenia Karola Nawrockiego nadają temu rangę i wręcz atakują kandydata Konfederacji.

Jak zauważają dziennikarze, Mentzen nie jest politykiem, który takie uwagi przyjmuje bez odpowiedzi. Stąd między PiS-em a liderem Konfederacji w ostatnich godzinach wywiązuje się regularna awantura. Co może zdemobilizować jego wyborców przed drugą turą, w tym potencjalnie chętnych głosować na Karola Nawrockiego.

"W takim składzie nie byli od wyborów"

W niedzielę przez ulice Warszawy przeszły marsze poparcia dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Piasecki zwrócił uwagę na dwie różne koncepcje sztabów. - Bohaterem głównym (na marszu Trzaskowskiego) był oczywiście Rafał Trzaskowski, ale byli też bohaterowie drugiego planu (...) w przypadku marszu Nawrockiego tylko Karol Nawrocki zabierał głos i tylko Karol Nawrocki był jedynym jego bohaterem - zauważył dziennikarz.

W trakcie marszu Trzaskowskiego występowali m.in. premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także kandydaci, którzy nie dostali się do drugiej tury: wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat i marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz Joanna Senyszyn. Z kolei w marszu Nawrockiego uczestniczyli czołowi politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, ale nie zabierali głosu.

Zdaniem Piaseckiego "gra na marsze" była "grą remisową". W tej kwestii nie zgodziła się z nim Zalewska. - Byłam na początku marszu Koalicji Obywatelskiej (...) kiedy były przemówienia. O to chodziło, żeby ten tydzień podsumować, żeby jednoznacznie pokazać, że koalicja rządowa, te wszystkie partie, wszyscy liderzy są ze sobą - oceniła. I dodała: - Jak potem rozmawiałam z liderami gdzieś w tłumie, oni mówili, że w takim składzie to nie byli od wyborów.

Dziennikarka, wyjaśniając, dlaczego na marszu Nawrockiego nie było przemówień polityków PiS, powiedziała, że Nawrocki "miał tam pokazać, że jest człowiekiem z tłumu". - Miał być jedyny na scenie w tle głównie młodzi ludzie z mocnym przemówieniem: ja jestem jednym z was, a nie politykiem - mówiła.