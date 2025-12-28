Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Smutna prawda o polskich skokach. Będzie jeszcze gorzej 

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Dawid Kubacki i Kamil Stoch podczas konkursu w Zakopanem (rok 2023)
Dawid Kubacki i Kamil Stoch podczas konkursu w Zakopanem (rok 2023)
Źródło: Grzegorz Momot/PAP
Brakuje pieniędzy i wyników, dzieci wolą być drugim Lewandowskim niż Stochem. Polskie skoki narciarskie są w zapaści, a ma być jeszcze gorzej. Policzyliśmy, na ilu młodych zawodnikach opiera się przyszłość dyscypliny. Wiemy też, jak polskie liczby wyglądają na tle innych krajów.Artykuł dostępny w subskrypcji

- Polskie skoki są w kryzysie, nie ma co się oszukiwać. Nasze skoki upadają, a będzie jeszcze gorzej - to diagnoza Klemensa Murańki.

Dawno temu był wielką nadzieją polskich skoków. W ubiegłym roku, w wieku 30 lat, skończył karierę. Miał dość treningów, wyjazdów, startów, drastycznej diety i oczekiwań, którym nie potrafił sprostać. Dziś jest początkującym trenerem, szkoli dzieci w TS Wisła Zakopane.

Dlaczego jest tak źle? - Gdy ja zaczynałem, było więcej dzieci niż sprzętu. Dzisiaj jest odwrotnie. Sprzętu jest ponad miarę, a nie ma kogo trenować. Takie czasy przyszły - tłumaczy Murańka w rozmowie z eurosport.pl i TVN24+.

Akurat on jest owocem największej popularności dyscypliny. Miał zostać drugim Małyszem, który lata temu był sportowym bożyszczem w kraju. Skoki wtedy kwitły, dzisiaj dzieci chętniej spoglądają w kierunku Roberta Lewandowskiego.

- One wybierają inne dyscypliny: piłka nożna, MMA, bo są bardziej na topie. A skoki są specyficzne, trzeba je naprawdę lubić - tłumaczy Murańka.

Szkoli dwie grupy, w sumie siedmioro dzieci, w tym gronie są dwie dziewczynki.

- Garstka dzieci - kwituje.

Młodzież trudno przekonać do skoków jeszcze z innych powodów.

- Świat poszedł w takim kierunku, że dzieci trudno oderwać od telefonu. Dziecko ciężko wypchać na zewnątrz. Dawniej trudno było ściągnąć do domu, bo bawiło się dwoma patykami. Dziś dzieci wolą siedzieć w domu - twierdzi były skoczek.

Odkąd pamięta, towarzyszyła mu presja. "Bo tak skoczył, gdy miał 10 lat", "bo następca Małysza"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odkąd pamięta, towarzyszyła mu presja. "Bo tak skoczył, gdy miał 10 lat", "bo następca Małysza"

Tomasz Wiśniowski

Potrzebujemy więcej Tomasiaków 

Opinia Murańki nie jest odosobniona, ale najpierw przyjrzyjmy się wynikom. Te są niepokojące. Ostatnie polskie podium w Pucharze Świata widzieliśmy dziewięć miesięcy temu, na koniec poprzedniego sezonu. W obecnym najbliżej było w Wiśle i Engelbergu, gdy żółtodziób, debiutujący w seniorskich skokach Kacper Tomasiak, cieszył się z piątego miejsca.

To też znak czasu - najlepszym Polakiem jest 18-latek, który latem przebojem wdarł się do kadry, usuwając w cień wielką trójkę. Kończy się pewna epoka. Kamil Stoch po sezonie przejdzie na sportową emeryturę. Dawid Kubacki i Piotr Żyła jeszcze tego nie zapowiedzieli, ale metryki oszukać się nie da - pierwszy ma 35, drugi - 38 lat. To ich ostatnie sezony na skoczni. Razem ze Stochem mają grubo ponad sto lat.

Tomasiak, ten obecnie najlepszy Polak, jest w drugiej dziesiątce klasyfikacji generalnej sezonu, do czołówki ma daleko. Czy to chwilowa zapaść, czy głębszy kryzys polskich skoków? Są w dołku sportowym - to jedno. Potrzebują dopływu świeżej krwi, kolejnego Tomasiaka, a najlepiej ze dwóch - to drugie. Dwa potężne problemy do rozwiązania od zaraz. Czy są podstawy do optymizmu? Ilu mamy młodych skoczków i gdzie trenują? Jak to wygląda w porównaniu do innych reprezentacji?

Wielka trójka polskich skoków (od lewej): Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki
Wielka trójka polskich skoków (od lewej): Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki
Źródło: Grzegorz Momot / PAP

Jedenaście klubów, ponad 200 młodych skoczków

TVN24+ sprawdził, ilu młodych skoczków trenuje w Polsce, gdzie szlifują swoje skoki i jak to wygląda w zderzeniu z innymi federacjami narciarskimi - austriacką i niemiecką.

Tomasz Wiśniowski
Tomasz Wiśniowski
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Dzień podwyżki dla setek tysięcy osób
BIZNES
imageTitle
Awantura o ostatnią akcję. "Brak szacunku"
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na S17
Na trasie S17 spłonęła ciężarówka
WARSZAWA
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Duża kumulacja w Lotto
BIZNES
Do incydentu doszło przed posiadłością Trumpa Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie
Tam spotka się z Trumpem. Pierwszy raz Zełenskiego w "zimowym Białym Domu"
Świat
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Gdzie najmocniej powieje
METEO
Funkcjonariusze NABU badają przypadki korupcji
NABU ostrzega ukraińskich funkcjonariuszy. "Bezpośrednie naruszenie prawa"
Świat
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
METEO
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
"Putin stanie przed trudnym wyborem"
Świat
imageTitle
"Dowód, że nie jest człowiekiem"
EUROSPORT
Marusarz
Uciekł Gestapo, zszokował w Turnieju Czterech Skoczni
EUROSPORT
imageTitle
Po najgłośniejszym rozstaniu w tenisie. "Teraz cierpię"
EUROSPORT
Żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu "Wolna Rosja"
Nie żyje White Fox. Zginął w ataku drona
Świat
1 godz 5 min
Dziecko było pod opieką pijanych rodziców (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzicielski stres od pierwszych miesięcy. "Bobowyścig" nie daje spokoju
Mamy temat
Atak nożownika w paryskim metrze. Trzy kobiety ranne
Nowe informacje po ataku nożownika w metrze
Świat
Cofka w Elblągu. Rozstawiono rękawy przeciwpowodziowe
Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu
METEO
imageTitle
Najstarszy i najpiękniejszy. Tego rekordu nie da się pobić?
EUROSPORT
imageTitle
Rusza Turniej Czterech Skoczni. Kiedy kwalifikacje w Oberstdorfie
EUROSPORT
Władimir Putin
"Taka jest ich logika". Jakie sygnały płyną z Rosji?
Świat
Książkowe podsumowanie roku 2025
Jest branża, w której zarobki przestały być tematem tabu
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Trump, Zełenski
"Dobry wieczór Florydo!". Dziś rozmowa Trump-Zełenski
Świat
Wołodymyr Zełenski
Rozmowa na Florydzie, sekcja zwłok 18-latka, cofka i alarm w Elblągu
to warto wiedzieć
1 godz 2 min
pc
"Rodzice mają pieniądze i potrafią nam przywieźć dziecko"
Piotr Jacoń
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Popis jazdy z jednym kijkiem w Pucharze Świata. "To się trenuje"
EUROSPORT
Bójka przed dyskoteką. 18-latek nie żyje
Ciało 18-latka przed dyskoteką. Są zarzuty i areszt
Białystok
imageTitle
Stoch nic o nim nie wiedział. Wygrał Turniej Czterech Skoczni
EUROSPORT
Opady marznące, noc
Lód na drogach, silny wiatr. Zachowajmy ostrożność
METEO
imageTitle
Niespodziewana zapaść Chelsea. Dżoker bohaterem drużyny Casha
EUROSPORT
Noc, opady śniegu, śnieżyca, deszcz ze śniegiem
Nocą będzie ślisko, popada deszcz ze śniegiem i śnieg
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica