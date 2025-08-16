Uderzył w nich i uciekł. Nie żyje mężczyzna i dwuletnie dziecko

Dąbrowska-Lorenc: 80 procent polskich kierowców w obszarze zabudowanym przekracza prędkość Źródło: TVN24

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do wypadku doszło w miejscowości Wozławki na drodze krajowej numer 57 w piątek po godzinie 21:30.

Nie żyje dwuletnie dziecko, kierowca uciekał

Jak przekazała starsza sierżant Elżbieta Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. - 37-letni pasażer skody i dwuletnie dziecko zginęli. Kierująca z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - mówiła policjantka o ofiarach.

Jak relacjonowała Mazur, "35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek z nieustalonych przyczyn najechał na tył prawidłowo jadącego pojazdu Skoda". Dodała, że sprawca po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. - Po jakimś czasie został zatrzymany i osadzony - przekazała.

Działania policji i prokuratury zakończyły się dopiero po godzinie 7 w sobotę.

Zaznaczyła, że policja wciąż ustala szczegóły zdarzenia.

