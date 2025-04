Ewa Wrzosek pozostanie głównym prokuratorem w sprawie Srebrnej? Bodnar: to kompetencja prokuratura krajowego Źródło: TVN24

Nie mam wpływu na to, czy ten czy inny prokurator prowadzi daną sprawę. To jest zdecydowanie kompetencja prokuratora krajowego - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, pytany, czy prokurator Ewa Wrzosek pozostanie głównym prokuratorem w sprawie spółki Srebrna.

Bodnar mówił, że narracja PiS, która łączy śmierć Barbary Skrzypek z przesłuchaniem w prokuraturze niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. - Za tym idą liczne groźby karalne w stosunku do pani prokurator (Ewy Wrzosek - red.). Ona ma przecież ochronę policyjną. (...) To wszystko jest absolutnie niedopuszczalne - ocenił szef MS.

Pytany, czy nie było błędem wyznaczanie prokurator Ewy Wrzosek do tej sprawy, Bodnar odparł: - Osiem lat funkcjonowania w warunkach Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że wielu prokuratorów musiało postawić na szali wszystko, co mieli - całe swoje wykształcenie i karierę, żeby protestować, żeby upominać się o standardy niezależnej prokuratury. Nie można tym prokuratorom powiedzieć, że teraz powinni się zajmować złodziejami rowerów w jakiejś miejscowości powiatowej - powiedział Bodnar.

- Pani prokurator i każdy prokurator nie jest samodzielny ze sprawą, tylko ma wsparcie swoich kolegów i koleżanek z prokuratury okręgowej. Myślę, że przy tym odpowiednim wsparciu wszystkie procedury tutaj będą dochowane i będzie należyta czułość nad tym, aby to postępowanie było prowadzone poprawnie - zapewniał Bodnar.

Dopytywany, czy Wrzosek zostanie głównym prokuratorem w sprawie spółki Srebrna, Bodnar zaznaczył, że to nie do niego należy ta decyzja. - Nie mam wpływu na to, czy ten czy inny prokurator prowadzi daną sprawę. To jest zdecydowanie kompetencja prokuratora krajowego - powiedział gość TVN24.

Spięcie w Sejmie. "To nie świadczy dobrze o parlamentaryzmie"

Szef resortu sprawiedliwości był też pytany o wczorajsze spięcie w Sejmie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał Romana Giertycha (Koalicja Obywatelska) "głównym sadystą". Po chwili - gdy Giertych zajął jego miejsce na mównicy - prezes PiS stanął koło niego i, przeszkadzając w wypowiedzi, nazwał go między innymi "łobuzem". - Jarku, siadaj, spokojnie - odpowiadał mu poseł KO. Wokół zaczęli się gromadzić inni posłowie PiS, którzy posła KO nazwali "mordercą".

Bodnar przyznał, że czuł "zgrozę" i "bał się, że to się przerodzi w sceny z parlamentów z państw wschodnich, gdzie czasami widzieliśmy przemoc i okładanie się pięściami". - Szczęśliwie dzięki panu marszałkowi jakoś udało się powstrzymać te emocje, ale to nie świadczy dobrze o parlamentaryzmie, że do takich sytuacji dochodzi - ocenił Bodnar.

Bodnar o wczorajszym spięciu w Sejmie: bałem się, że to przerodzi się w przemoc

- Zawsze będę zwolennikiem debaty, która opiera się na argumentach, na sporze, dyskusjach, a nie na manipulacjach faktami czy na kolejnych epitetach.

- Warto podkreślać poziom manipulacji, który tutaj się pojawił. W jaki sposób można łączyć fakt uczestniczenia nawet nie samego Romana Giertycha, ale jego kolegi czy współpracownika z kancelarii w przesłuchaniu pani Barbary, z okolicznościami, które później się wydarzyły? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy teraz Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prowadzi bardzo kompleksowe postępowanie, które wyjaśnia wszystkie te okoliczności - zastanawiał się gość Konrada Piaseckiego.

Śmierć Barbary Skrzypek

Barbara Skrzypek zmarła 15 marca w wieku 66 lat - jak wykazała sekcja zwłok - na zawał. Okoliczności jej śmierci bada Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Środowisko PiS chciałoby powiązania śmierci Skrzypek z jej przesłuchaniem 12 marca.

Skrzypek zeznawała wówczas w charakterze świadka w śledztwie w sprawie spółki Srebrna i "dwóch wież". Przesłuchanie odbyło się bez udziału pełnomocnika Skrzypek, który nie został do niego dopuszczony (na co zezwalają przepisy prawa). Prowadząca przesłuchanie prokurator Ewa Wrzosek tłumaczyła, że nie była to jej "dobra czy zła wola", ale decydowały o tym przepisy, "okoliczności faktyczne", "interes prawny i faktyczny świadka".

Prokuratura Okręgowa w Warszawie oświadczyła, że Skrzypek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a oprócz problemów z czytaniem nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci, a także analizę decyzji prokurator Wrzosek o odmowie udziału pełnomocnika w przesłuchaniu.

Prezes PiS po przesłuchaniu rozmawiał ze Skrzypek. O tym, że doszło do tej rozmowy, poinformował już po jej śmierci.

Wrzosek, która dostała wiele gróźb w ostatnich tygodniach, ma teraz ochronę.

Barbara Skrzypek współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim przez ponad 30 lat. Pełniła kluczowe funkcje, w tym m.in. szefowej kancelarii czy dyrektora biura prezydialnego PiS. Odpowiadała za układanie kalendarza prac Jarosława Kaczyńskiego, umawianie spotkań czy pilnowanie istotnych dokumentów. Była także pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, głównego udziałowca spółki Srebrna, mającego odpowiadać za budowę wieżowców Srebrna Tower w centrum Warszawy.

We wrześniu 1980 roku, a więc tuż po podpisaniu porozumień sierpniowych, Barbara Skrzypek podjęła pracę w Urzędzie Rady Ministrów PRL. Przez dziewięć kolejnych lat pracowała tam u boku czterech premierów PRL: Józefa Pińkowskiego, Wojciecha Jaruzelskiego, Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego.