Znak zniknął przez przypadek. 12-letni Maks nie żyje

Gilowice, za tym wzniesieniem zginął 12-letni Maks

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W ten piątek Maks nie miał zajęć z fortepianu. Wrócił ze szkoły i zaraz chciał biec z powrotem spotkać się z kolegami.

- Najpierw obiad.

Mama. Był jej najmłodszym. Starsze rodzeństwo już na swoim, a on dopiero 12-nastoletni. Jak jedynak.

Zjadł i pobiegł.

Tata był blisko. Pracował na budowie domu. Nie widać stamtąd ulicy. Ale huk dobiegnie. Pisk opon dobiegnie. Krzyk dobiegnie i wycie karetki.

Piękny październik. Zbliża się 15. Słońce wisi jeszcze nad górami. Wąska ulica na zboczu to wznosi się, to opada. Kurier minął ostre zakręty, wjechał na pagórek i zobaczył w dole chłopca.

To Maks. Biegnie chodnikiem z prawej strony kuriera, w tym samym kierunku, pod słońce.